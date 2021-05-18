İş makinesiyle mavi bayraklı plaja girip, deniz dibini kazdı

Bodrum'daki mavi bayraklı Bitez Plajı'nda dün öğle saatlerinde evli ve 2 çocuk babası Yakup Öksüz, kullandığı iş makinesini denizde teknelerin ve turistlerin arasında hareket ettirdi. İş makinesiyle tehlikeli hareketler yapan Öksüz, iddiaya göre deniz dibini kazdı, kaldırıma zarar verdi. Plajdaki çok sayıda kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekiplerin uyarısı üzerine Yakup Öksüz, iş makinesini bölgeden çıkardı. Çevredeki otel sahipleri ve vatandaşların şikayetçi olduğu Yakup Öksüz, gözaltına alındı. Sahile, kaldırım ve yollara verdiği zarar çevredekiler tarafından cep telefonları ile de görüntülenen Öksüz'ün kullandığı iş makinesinin evraklarındaki eksiklikler nedeniyle bağlandığı bildirildi.

BELEDİYENİN LOGOSUNU KULLANARK YOLLARA ZARAR VERDİ

3 gün önce de kepçesinde belediyenin logosunu kullanarak Yeniköy Mahallesi'ndeki yol ve kaldırımları kazıyarak zarar verdiği belirlenen Öksüz, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bodrum Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü tarafından Öksüz hakkında kıyı kenar çizgisini ihlal etmek, doğaya ve yollara zarar vermek suçundan yasal işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.

'DENİZ DİBİNDEKİ TAŞLARI TEMİZLİYORDUM'

Serbest bırakılmasının ardından Yakup Öksüz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Buradaki bir otelci iş verdi. Deniz dibindeki taşları temizliyorum. Yaklaşık 10 yıldır bunu yapıyorum, niye böyle bir tepki gösterdiklerini anlamadım. Verilen cezaya itiraz edeceğim" diye konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediye Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yakup Öksüz'ün belediyenin logosunu kullanarak yollara zarar verdiğinin tespit edildiği belirtilerek, "Bodrum'a verdiği zararı, belediyemizin üzerine yıkmak isteyen Yakup Öksüz, kimliğini tespit ederek yasal işlem başlattık. Kıymetli vatandaşlarımızdan da bu gibi şüpheli durumlarda ivedilikle Belediyemize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz" denildi.

'KEPÇEYİ TIR'A YÜKLEYEBİLMEK İÇİN KALDIRIMDAN GEÇMEK ZORUNDA KALDIM'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kullandığı iş makinesiyle plaja girip tehlikeli hareketler yaparak denizi kazdığı ileri sürülen kepçe operatörü Yakup Öksüz, tepkiler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gideceği güzergah üzerine araçların park etmesi nedeniyle mecbur kaldığını öne süren Öksüz, "Gün içinde işim bitti. TIR çağırdım ama geç geldi. TIR'ın yanına giderken geçmem gereken yolun içine tam 5 araç park etmişti. İlahi bir gücüm olmadığı için paletin sadece birini kaldırım üzerinden geçirmek zorunda kaldım. Mecbur olduğum için sadece 13 kadar bordür taşı kırılmış. İnan ki hiç farkında olmadım. Ertesi gün zabıta ekipleri yanıma geldi. O zaman durumdan haberim oldu. Tamir edeceğimi söyledim. Ancak, 'Biz kendi ekiplerimize tamir ettireceğiz' deyip, cezai işlem yaptılar. Nasıl olduğunu anlamadım. Ertesi gün sosyal medya ayağa kalkmış. Yine de adımı, soyadımı ifşa etmelerini gerektirmezdi. Keşke olmasaydı" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin kendisi hakkındaki paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını da paylaşımında ileri süren Öksüz, ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Bodrum Belediyesi'nin logosunu değil Bodrum'un simgesi olan logoyu kepçenin üzerine yapıştırdım. Çünkü ara sıra onların da işini yapıyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin de işlerini yapıyorum. Kimsenin bunu kaldırmaya hakkı yok. Nitekim, bugün kaldırdım. Bodrum Belediyesi'ne zarar vermek için uğraşmadım. Neden böyle bir canilik yapayım ki bana ne faydası olacak. Dediğim gibi sadece mecbur olduğum için ve kepçeyi TIR'a yüklemek için oradan geçtim."