CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı
CHP Genel Merkezi binasına, altında 'Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır' yazan dev Filistin bayrağı asıldı.
|18 Mayıs 2021 20:56
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Türkiye güçlendikçe gençlere daha çok fırsat sunacağız'
18 Mayıs 2021 20:43
|Çavuşoğlu: Tüm dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz
18 Mayıs 2021 20:21
|Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
18 Mayıs 2021 19:40
|Osmaniye Valisi, yaralı askeri evinde ziyaret etti
18 Mayıs 2021 19:33
|Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz
18 Mayıs 2021 19:14
|İsrail saldırılarının sansürlenmesi TBMM gündemine geliyor
18 Mayıs 2021 18:36
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
18 Mayıs 2021 17:29
|Bakan Çavuşoğlu: Mazlumların umudu Erdoğan ve Türkiye milleti
18 Mayıs 2021 16:55
|Kılıçdaroğlu: Kan gövdeyi götürürken dünya demokratları ne yapıyor?
18 Mayıs 2021 15:43
|Akşener'in 'Netanyahu' benzetmesine tepkiler art arda geldi
18 Mayıs 2021 14:14