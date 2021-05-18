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Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail güçlerinin gümlerce süren bombardımanı sonucunda tahribata uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışladı.
 18 Mayıs 2021 20:57
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Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı

İsrail güçlerinin günlerce süren bombardımanının ardından yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin inşasına Mısır'dan destek geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı, "Yeniden inşayı uygulayan uzman Mısırlı inşaat şirketleri ile birlikte Mısır, yaşanan son olaylar sonucu Gazze Şeridi'ndeki yeniden inşa süreci için 500 milyon dolar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze'ye 65 ton tıbbi yardım da gönderdiği belirtildi.

Sisi, ateşkes görüşmeleri için Fransa'da

Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaret düzenleyen Es-Sissi'nin, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgede yaşanan ölümcül çatışmaya yönelik, hızlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Kahire, 10 Mayıs'ta bölgede meydana gelen şiddet olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese aracılık etmeye çalışmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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