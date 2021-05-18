Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı
|18 Mayıs 2021 20:57
|+Aa- Yazdır
İsrail güçlerinin günlerce süren bombardımanının ardından yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin inşasına Mısır'dan destek geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığı, "Yeniden inşayı uygulayan uzman Mısırlı inşaat şirketleri ile birlikte Mısır, yaşanan son olaylar sonucu Gazze Şeridi'ndeki yeniden inşa süreci için 500 milyon dolar sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze'ye 65 ton tıbbi yardım da gönderdiği belirtildi.
Sisi, ateşkes görüşmeleri için Fransa'da
Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaret düzenleyen Es-Sissi'nin, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgede yaşanan ölümcül çatışmaya yönelik, hızlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Kahire, 10 Mayıs'ta bölgede meydana gelen şiddet olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese aracılık etmeye çalışmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Rus S7 Havayolları, Türkiye'ye uçuşlarını askıya aldı
18 Mayıs 2021 19:31
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu görüştü
18 Mayıs 2021 18:30
|İtalya, normale dönüş takvimini revize etti
18 Mayıs 2021 10:51
|Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719
18 Mayıs 2021 09:41
|NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı
18 Mayıs 2021 07:37
|İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
18 Mayıs 2021 07:30
|Gazze'deki ambülans şoförü: Gördüklerimi anlatamam
18 Mayıs 2021 07:05
|Türkiye, İran, Pakistan ve Katar Filistin'i korumada öncülük edecek
18 Mayıs 2021 06:40
|Hamas, İsrail'e ait Urim Üssü'nü vurduğunu açıkladı
17 Mayıs 2021 23:07
|ABD, 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacak
17 Mayıs 2021 21:30