Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
|18 Mayıs 2021 21:19
|+Aa- Yazdır
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli, 10 bin 814 kilogram altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.
İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 4 bin 485 kilogram altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Salgından olumsuz etkilenen esnafa yönelik destekler artarak devam ediyor
18 Mayıs 2021 11:10
|İşsizlik rakamları açıklandı
18 Mayıs 2021 11:08
|Nisan ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 72 arttı
18 Mayıs 2021 11:04
|Milli Nükleer Reaktör için düğmeye basıldı
18 Mayıs 2021 09:24
|Türkiye kendi nükleer reaktörünü yapacak
18 Mayıs 2021 06:50
|Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı
17 Mayıs 2021 23:38
|TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi
17 Mayıs 2021 23:31
|Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
17 Mayıs 2021 23:27
|Bakan Muş, hibe desteklerine ilişkin bilgi verdi
17 Mayıs 2021 22:48
|Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi
17 Mayıs 2021 21:24