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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
 18 Mayıs 2021 21:19
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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli, 10 bin 814 kilogram altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 4 bin 485 kilogram altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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