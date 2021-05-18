Bakan Selçuk'tan 'meşalebende' uygulaması paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlerin sosyal paylaşım sitesi hesaplarından kendi isimleriyle paylaşım yapabilecekleri "meşale bende" uygulamasının paylaşımı yaptı.
|18 Mayıs 2021 21:22
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Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler! 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'da yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü. #Meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için http://mesalebende.meb.gov.tr adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
Gençler!Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 18, 2021
102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsunda yaktığı bu ateş, sizlerle daha güçlü.
#meşalebende diyerek tarihe adınızı yazdırmak ve 19 Mayıs meşalesini devralmak için https://t.co/85pOGA7x6D adresinden kendi isminizle bize katılabilirsiniz. pic.twitter.com/gYfymfY84M
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