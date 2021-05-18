27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.
|18 Mayıs 2021 21:24
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Polis Akademisi Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.
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