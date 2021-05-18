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TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi

TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmalarının, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebileceği duyurulmuştu
 18 Mayıs 2021 22:11
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TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik tesisinde devam eden çalışmaların takip edilebilmesi için başlattığı canlı yayının 40 günde 500 binden fazla kişi tarafından izlendiğini duyurdu.

TOGG'un Twitter hesabındaki paylaşımında, yaklaşık 40 gün önce başlatılan canlı yayına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Gemlik tesisimizdeki çalışmaları takip edebileceğiniz #HeyeCanlı yayınımızı 40 günde 500 binden fazla kişi izledi. Planlarımız doğrultusunda ilerleyen #YeniLigGemlik'le ilgili son gelişmeleri de bu videoda sizler için derledik." ifadeleri yer aldı.

TOGG Twitter hesabında söz konusu videoyu da paylaştı.

Videoda yer alan bilgiye göre boya tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir ve beton işleri tamamlandı, çelik kolon imalatları devam ediyor.

Gövde tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatı tamamlandı, temel beton işlerinin yüzde 95'i, kolon montajlarının yüzde 10'u tamamlandı.

Montaj tesisinde temel altı su yalıtım işlerinin yüzde 85'i, temel demir imalatlarının yüzde 80'i, temel beton işlerinin yüzde 58'i tamamlandı, kolon montaj işleri başladı.

Enerji tesisinde temel altı su yalıtım işleri, temel demir imalatları, temel beton işleri tamamlandı, kolon ve döşeme imalatları başladı.

Su işleme tesisi ve tesis ana giriş binasında, temel altı yalıtım işleri tamamlandı, temel kalıp imalatları başladı.

Temel güçlendirmeleri tamamlanan birimler, Arıtma, Montaj, Enerji, Boya, Gövde, Tesis ana giriş, Batarya, Su işleme tesisi olarak açıklandı.

- 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak

TOGG'dan daha önce yapılan açıklamada, TOGG'un aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan Gemlik tesisinde süren inşaat çalışmalarının, "togg.com.tr" sitesindeki TOGG TV sekmesinden canlı olarak izlenebileceği duyurulmuştu.

TOGG Gemlik tesisinde üretim ve montaj hatlarının kurulması ile 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.

Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.
Anadolu Ajansı
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