Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti
|18 Mayıs 2021 22:13
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Sanatçının vefatını Oyuncular Sendikası, "Değerli üyemiz, meslektaşımız Erol Keskin'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle duyurdu.
Keskin'in vefatının ardından oyuncu Işıl Yücesoy, Twitter hesabında, "Bir devre imza atmış, alabilmek isteyene öğretiler bırakmış sevgili Erol Keskin, yüreğimi acıttı veda edişin... Sevgili Suna başın sağ olsun. Ülke öyle değerlerini kaybediyor ki başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.
Sanatçı Nilgün Belgün ise Keskin'in vefatıyla ilgili "Erol Keskin'i kaybetmişiz çok üzüldüm. Değerli bir tiyatro adamıydı. Eşi sevgili Suna Keskin'e baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
Oyuncu Gonca Vuslateri ise "Tiyatro hayatın aynasıdır. Sizinle daima göz gözeyiz aynalarda. Şimdi sonsuzlukta. Canım hocam." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
- Erol Keskin
Usta oyuncu, 1931'de İstanbul'da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi'nde iç mimarlık eğitimi alırken başladığı oyunculuk serüvenine tiyatro ve sinema oyuncusu, belgesel yapımcısı yönetmen ve senarist olarak devam etti.
Keskin, İstanbul Şehir Tiyatrolarından yaş haddinden emekli olduktan sonra bir süre konuk oyuncu olarak sahneye çıkmaya devam etti.
İstanbul Şehir Tiyatrolarında iki yıl genel sanat yönetmenliği de yapan Keskin, 1966 ve 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü, 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi.
Keskin, bunların yanı sıra 2004'te 8. Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülüne değer görüldü. Sanatçı, 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'nün sahibi oldu.
Çeşitli dizilerde de rol alan sanatçının eşi Suna Keskin de oyuncudur.
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