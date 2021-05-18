Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir görüşme gerçekleştirdi.
|18 Mayıs 2021 22:28
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