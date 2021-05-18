1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında elektrik kabloları yandı. Yoğun dumanın kapladığı katta kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
 18 Mayıs 2021 22:30
+Aa- Yazdır
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın

Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında saat 16.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Katı duman kaplarken, buradakiler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Kata dolan duman da tahliye edildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası
18 Mayıs 2021 22:08		 Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
18 Mayıs 2021 20:59
Sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden şüpheli gözaltında
18 Mayıs 2021 19:51		 Fuat öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
18 Mayıs 2021 19:37
Evlenmek için kaçırılan 15 yaşındaki kız ailesine teslim edildi
18 Mayıs 2021 17:59		 Sağlık çalışanları, kazazedeye müdahale ederken saldırıya uğradı
18 Mayıs 2021 17:04
Annesini bıçakla yaraladı, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
18 Mayıs 2021 16:52		 Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş
18 Mayıs 2021 13:59
Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
18 Mayıs 2021 13:44		 Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum
18 Mayıs 2021 13:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - Dışarı çıkamayan vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor22:48 - Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri bekliyor22:39 - Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı22:30 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın22:28 - Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü22:13 - Oyuncu Erol Keskin hayatını kaybetti
22:11 - TOGG'un canlı yayınını 500 binden fazla kişi izledi22:08 - Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası22:01 - Kırmızı listedeki 'Agit' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi21:24 - 27. Dönem POMEM sınav yerleri açıklandı21:22 - Bakan Selçuk'tan 'meşalebende' uygulaması paylaşımı21:19 - Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti
21:18 - Son 24 saatte 500 binden fazla doz aşı yapıldı20:59 - Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi20:57 - Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı20:56 - CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı20:50 - DSİ Genel Müdür Vekili: Su stresi çeken ülke konumundayız
20:49 - Gölcük Tabiat Parkı'na tam kapanma sonrası ziyaretçi akını
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamaları eleştiren Cumhuriyet Savcısına inceleme başlatıldı
16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan yine tepki oluşturacak açıklama
3 Kamu Kurumu 350 personel almak için ilana çıktı
Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul edenlere uyarı
Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
WhatsApp'ta kayıt tehlikesi
Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
Değişen yönetmelik sonrası tek tabloda disiplin cezaları
Bakan Selçuk'tan 'meşalebende' uygulaması paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acı biber 2
Behçet Açıkmeşe 1
antartika 2
müptezel 2
fazlalıklardan kurtulmak 3
aşı sıralaması 1
uzun soluklu 1
şimdi değilse ne zaman 2
tatil yaramış 4
zoru sevmek 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 işçi alacak
Kastamonu Abana Belediyesi geçici işçi alacak
Bursa Kestel Belediyesi işçi alacak
2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 8 eski hükümlü işçi alacak
Türkiye Maarif Vakfı 5 Mali İşler Sorumlusu alacak
İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi sözleşmeli 95 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam