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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında elektrik kabloları yandı. Yoğun dumanın kapladığı katta kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
|18 Mayıs 2021 22:30
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Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında saat 16.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Katı duman kaplarken, buradakiler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Kata dolan duman da tahliye edildi.
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