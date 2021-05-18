Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupayı kazandı.
|18 Mayıs 2021 22:39
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Antalyaspor'u 2-0'la geçerek kupaya uzanan Beşiktaş, 2008-2009 sezonunun ardından 12 yıl sonra sezonu 2 kupayla kapatmayı başardı.
Süper Lig'i zirvede tamamlayan ve cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. Aynı statta 4 gün arayla 2 kupa kaldıran siyah-beyazlılar, tam 12 yıl sonra bir sezonu çifte kupayla kapatmayı başardı. 2008-2009 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamlamış ancak Türkiye Kupası'nı kaldıramamıştı.
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