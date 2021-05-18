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İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarısı

Ankara'da 73 yaşındaki Yusuf Şahin, meslek lisesinden mezun olduktan sonra işçi olarak başladığı iş hayatında çalışkanlığı ve azmiyle otomotiv firmalarına çeşitli parçalar üreten fabrikanın sahibi oldu.
 18 Mayıs 2021 23:00
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İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarısı

Ankara'da yaşayan Yusuf Şahin, işçi olarak başladığı çalışma hayatında bugün ihracat yapan bir fabrikanın sahibi olmanın gururunu yaşıyor.

Şahin, meslek lisesinden mezun olduktan sonra 18 yaşında bir çimento fabrikasında işçi olarak iş hayatına atıldı. Birkaç yıl sonra işçi olarak gittiği Almanya'da 3,5 yıl fabrikalarda çalışan Şahin, vatani görevini yapmak için geldiği Ankara'da babasının da tavsiyesiyle tekrar gurbete gitmedi.

Şahin, açtığı 55 metrekarelik bir iş yerinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya başladı. Bir kaynak makinesi, matkap, kollu makas ve trajer testereyle kurduğu kaynak atölyesini zamanla büyüten Şahin, yıllarca disiplinli çalışması sayesinde bugün, otomotiv firmalarına çeşitli parçalar üreten ve ihracat yapan bir fabrikanın sahibi oldu.

İstihdam sağladığı 145 işçinin "Yusuf amca" diye seslendiği 73 yaşındaki Şahin, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce Çubuk ilçesinde kurduğu 17 bin metrekare alana sahip fabrikayla çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Fabrikaya yaklaşık 65 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Şahin, Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra Almanya, Polonya, Fransa ve İtalya gibi ülkelere ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunduklarını bildirdi.

Mesleğini eğitim gördüğü meslek lisesinden, iş disiplinini ise Almanya'da çalıştığı iş yerinden öğrendiğini vurgulayan Şahin, belirlediği hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini dile getirdi.

"Çalışmalısınız ve dürüst olmalısınız"

Şahin, lise yıllarında okulun fabrika gibi çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Okulun döner sermayesi sayesinde bir sanayide nasıl çalışılır bilgisi ve becerisine sahip olduk. Yıllarca emek harcadım ve rüyamda görsem inanmayacağım bir konuma geldim. 55 metrekareyle başladığım iş hayatında 17 bin metrekareye ulaştım. O günlerden bu günlere geldiğimizden dolayı Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Bana zaman zaman 'Amca nasıl başardın?' diye soruyorlar. Ben de onlara 'Ağzınızdan çıkan kelimeye sahip olacaksınız. Ağzınızdan çıkan söz bir senet gibi olmalıdır. Çalışmalısınız ve dürüst olmalısınız.' diyorum. Yurt dışı deneyimi ufkumu açtı. Almanya'da çalışma prensibini, düzeni gördüm. Her gün iş yerine çalışandan önce geliyorum. Her sabah fabrikanın tamamını dolaşarak tüm personelin tek tek hal ve hatırını soruyorum. Herkesle hasbihal ediyorum."

Hiçbir çalışanına üstten bakmadığını, bir patronmuş gibi davranmadığını aktaran Şahin, çalışanlarıyla büyük bir aile olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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