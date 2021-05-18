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Turizmin başkenti Antalya'da Falez plajları sezona hazır

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak Falezler bölgesinde sezon hazırlıkları tamamlandı.
 18 Mayıs 2021 23:02
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Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve "yalı yar" olarak da adlandırılan Falezler bölgesi, yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında bulunuyor.

Muratpaşa Belediyesi ve bazı turizm işletmecilerinin, metrelerce yükseklikteki falezlerin arasına kurdukları plajlarda Kovid-19 salgını tedbirleri alınarak, gerekli hazırlıklar yapıldı.

Asansörle veya merdivenlerle inilen plajlarda tatilciler, metrelerce yükseklikten atlayarak kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakma imkanı buluyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, falez plajlarında İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıklayacağı normalleşme takvimine bağlı olarak hizmet verilmeye başlanacağını bildirdi.

İnciraltı Falez Plajı'nın 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu olduğuna değinen Uysal, buna Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı plajlarının da eklendiğini, Mobil Falez Plajı'nın özellikle dalış yapmak isteyenlerin tercih ettiği bir nokta olduğunu vurguladı.

Erenkuş Falez Plajı'nı 2018'de hizmete açtıklarını hatırlatan Uysal, bin 800 metrekarelik güneşlenme alanı bulunan Konserve Koyu Plajı'nda büfe hizmeti de sunduklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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