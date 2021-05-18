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Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 63'ü çocuk olmak üzere 217'ye yükseldi
 18 Mayıs 2021 23:04
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İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217'ye, yaralı sayısı da 1500'e çıktı.

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 63'ü çocuk ve 36 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1500'e ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
Anadolu Ajansı
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