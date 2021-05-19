Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
|19 Mayıs 2021 01:02
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı belirtildi
Patlamanın Hava üssünde yaşandığı belirtiliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiğini, herhangi bir zaiyat olmadığını belirtti.
Diyarbakır Valiliği de bir açıklama yaparak "00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir" dedi.
Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 18, 2021
Herhangi bir zaiyat yoktur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti
18 Mayıs 2021 23:04
|Kırmızı listedeki 'Agit' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
18 Mayıs 2021 22:01
|MİT tırları kumpası savcısının kardeşi saklandığı hücre evinde yakalandı
18 Mayıs 2021 17:10
|KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ sanığına hapis
18 Mayıs 2021 16:48
|FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi
18 Mayıs 2021 16:35
|FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Mayıs 2021 14:59
|MSB paylaştı: Sofi Nurettin'in mağarası böyle vuruldu
18 Mayıs 2021 14:46
|9 ildeki PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
18 Mayıs 2021 14:30
|Antalya'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanığa hapis cezası
18 Mayıs 2021 11:43
|PKK'nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin nasıl öldürüldü?
18 Mayıs 2021 10:55