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Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı

PKK'nın önde gelen 3 elebaşından birisi olan Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi sonrasında, Diyarbakır'da bu gece yarısı itibariyle bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Maket uçakların etkisiz hale getirildiği herhangi bir zararın olmadığı açıklandı.
 19 Mayıs 2021 01:02
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Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı

Diyarbakır'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın çok sayıda insan tarafından hissedildiği ve evlerin sallandığı belirtildi

Patlamanın Hava üssünde yaşandığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu, maket uçakların etkisiz hale getirildiğini, herhangi bir zaiyat olmadığını belirtti.

Diyarbakır Valiliği de bir açıklama yaparak "00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir" dedi.
Memurlar.Net
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