1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı

Emniyet, vatandaşları sosyal medya ve cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.
 19 Mayıs 2021 05:38
+Aa- Yazdır
Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya siteleri ve cep telefonuna gelen mesajlar yoluyla kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Gelen mesajlara dikkat. Ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından, 'Cüzdanımı kaybettim', 'Telefonumun şarjı bitti' ve 'Bana kredi kartı numaranı yazar mısın?' türünde mesajlar göndererek bilgi ya da para talep eden dolandırıcıların tuzağına düşmeyin." ifadeleri kullanıldı.

- Otomobil markası üzerinden oltalamaya dikkat

Çeşitli iletişim kanallarında bir otomobil firmasının logosu da kullanılarak dolaşıma sokulan bağlantı ve içeriğe itibar edilmemesi de vurgulanan paylaşımda, oltalama amaçlı oluşturulduğu anlaşılan linkin, yabancı menşeli ve zararlı yazılım içeren bir web sitesine yönlendirdiği belirtilerek, bu tür linklerin tıklanmaması ve paylaşılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
18 Mayıs 2021 22:30		 Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası
18 Mayıs 2021 22:08
Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
18 Mayıs 2021 20:59		 Sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden şüpheli gözaltında
18 Mayıs 2021 19:51
Fuat öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
18 Mayıs 2021 19:37		 Evlenmek için kaçırılan 15 yaşındaki kız ailesine teslim edildi
18 Mayıs 2021 17:59
Sağlık çalışanları, kazazedeye müdahale ederken saldırıya uğradı
18 Mayıs 2021 17:04		 Annesini bıçakla yaraladı, 2 kişiyi tabancayla öldürdü
18 Mayıs 2021 16:52
Bakan Soylu, uyuşturucu operasyonunu bizzat yönetmiş
18 Mayıs 2021 13:59		 Dini nikahlı karısını silahını temizlerken vuran kişi tutuklandı
18 Mayıs 2021 13:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:38 - Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta23:42 - Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?23:07 - Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı23:04 - Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti23:02 - Turizmin başkenti Antalya'da Falez plajları sezona hazır23:01 - Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce işçi ölüyor
23:00 - İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarısı22:55 - Dışarı çıkamayan vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor22:48 - Doğa harikası Yerköprü Şelalesi ziyaretçileri bekliyor22:39 - Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazandı22:30 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
22:28 - Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şimdi değilse ne zaman 2
söğüt 2
terzi kendi söküğünü dikemez 1
kinetik kum 1
kıymet bilmek 1
görünmez olmak 1
balkonda sigara içme yasağı 1
uzun soluklu 1
yemek yerken 2
En sık söylenen yalanlar 6
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam