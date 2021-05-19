1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
 19 Mayıs 2021 06:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
19 Mayıs 2021 07:59		 Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
19 Mayıs 2021 01:02
Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti
18 Mayıs 2021 23:04		 Kırmızı listedeki 'Agit' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
18 Mayıs 2021 22:01
MİT tırları kumpası savcısının kardeşi saklandığı hücre evinde yakalandı
18 Mayıs 2021 17:10		 KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ sanığına hapis
18 Mayıs 2021 16:48
FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi
18 Mayıs 2021 16:35		 FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
18 Mayıs 2021 14:59
MSB paylaştı: Sofi Nurettin'in mağarası böyle vuruldu
18 Mayıs 2021 14:46		 9 ildeki PKK operasyonunda 13 zanlı yakalandı
18 Mayıs 2021 14:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi07:55 - Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti07:49 - Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü07:46 - ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama07:31 - Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı07:25 - Gıda arz zincirine sıkı takip
07:05 - PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık06:50 - Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor06:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması06:38 - Bazı bölgelerde sıcaklık artacak- Haritalı06:15 - İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı05:38 - Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
Gıda arz zincirine sıkı takip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ginkgo biloba 1
yazı yazmayı bilmeyen yazar 1
Bugün olanlar 3
adını koymak 1
kavak ağacının polenleri 4
yemlemek 2
hocam 1
değeri zamanla artan şeyler 1
koniçiva 1
söğüt 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam