1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. İki lider bir saatlik görüşmede anayasa çalışmaları ve güncel siyasi gelişmeleri ele aldı.
 19 Mayıs 2021 06:44
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması

Sık sık telefonla görüşen Erdoğan ile Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'ndeki dünkü buluşması iki liderin 5. zirvesi oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki liderin gündemini güncel siyasi gelişmeler oluşturdu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, Cumhur İttifakı'nın izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Tam kapanmanın sona ermesiyle hız kazanması beklenen yasama faaliyetlerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Ziyaretin en önemli başlıklarından birisi de yeni anayasa oldu. MHP lideri Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıklamıştı. Ardından MHP'nin teklifi AK Parti'ye sunulmuştu. Erdoğan'ın da dünkü görüşmede, teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan'ın, Anayasa Bilim Kurulu tarafından tamamlandığı belirtilen 120 maddelik teklifle ilgili Bahçeli'ye bilgi verdiği ifade edildi. Zirvede, anayasaya ilişkin izlenecek sürecin de ele alındığı kaydedildi.


Yine CHP'nin HDP'ye bakanlık itirafı gibi siyasetteki güncel tartışmalar ile terörle mücadelenin de toplantıda gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede, terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarının da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan'ın saldırıların durdurulması için atılan adımlar ve yürütülen diplomasi ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
19 Mayıs 2021 07:05		 Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor
19 Mayıs 2021 06:50
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
19 Mayıs 2021 00:53		 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Mayıs 2021 00:01
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
18 Mayıs 2021 22:28		 CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı
18 Mayıs 2021 20:56
'Türkiye güçlendikçe gençlere daha çok fırsat sunacağız'
18 Mayıs 2021 20:43		 Çavuşoğlu: Tüm dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz
18 Mayıs 2021 20:21
Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
18 Mayıs 2021 19:40		 Osmaniye Valisi, yaralı askeri evinde ziyaret etti
18 Mayıs 2021 19:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi07:55 - Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti07:49 - Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü07:46 - ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama07:31 - Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı07:25 - Gıda arz zincirine sıkı takip
07:05 - PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık06:50 - Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor06:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması06:38 - Bazı bölgelerde sıcaklık artacak- Haritalı06:15 - İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı05:38 - Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
Gıda arz zincirine sıkı takip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyrüsefer 3
agorafobi 2
gülenle gülen,ağlayanla ağlayan insan 2
koniçiva 1
ben geldim cümlesi 3
orman arazisi 1
şarkılarda en sevdiğim enstrüman 2
görünmez olmak 1
müptezel 2
ölmeyi istemek 1
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam