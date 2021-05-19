Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
|19 Mayıs 2021 06:44
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Sık sık telefonla görüşen Erdoğan ile Bahçeli'nin Çankaya Köşkü'ndeki dünkü
buluşması iki liderin 5. zirvesi oldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki liderin gündemini güncel siyasi gelişmeler oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde öncelikli olarak, Cumhur İttifakı'nın izleyeceği
politikalara ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Tam kapanmanın sona
ermesiyle hız kazanması beklenen yasama faaliyetlerinin masaya yatırıldığı kaydedildi.
Ziyaretin en önemli başlıklarından birisi de yeni anayasa oldu. MHP lideri Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıklamıştı. Ardından MHP'nin teklifi AK Parti'ye sunulmuştu. Erdoğan'ın da dünkü görüşmede, teklife ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Ayrıca Erdoğan'ın, Anayasa Bilim Kurulu tarafından tamamlandığı belirtilen 120 maddelik teklifle ilgili Bahçeli'ye bilgi verdiği ifade edildi. Zirvede, anayasaya ilişkin izlenecek sürecin de ele alındığı kaydedildi.
Yine CHP'nin HDP'ye bakanlık itirafı gibi siyasetteki güncel tartışmalar ile terörle mücadelenin de toplantıda gündeme geldiği belirtildi. Görüşmede, terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarının da gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan'ın saldırıların durdurulması için atılan adımlar ve yürütülen diplomasi ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.
Osman Özgan
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