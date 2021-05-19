Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor

ABD'nin New York şehrinde toplanacak BM Genel Kurulunda Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin'e desteğini bir defa daha vurgulayacak. İsrail'in işgal politikasına ve saldırılarına dikkat çekecek olan Çavuşoğlu, BM'ye elini taşın altına koyması çağrısı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gündeme getirdiği "Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi" formülünü önerecek olan Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, Filistin'e uluslararası ortak bir Barış Gücü gönderilmesini de gündeme getirecek. Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatacak. Filistin gündemli BM Genel Kuruluna, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır başkanlık edecek. Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıklamıştı.

4. DEFA TOPLANDILAR

Bu arada ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ortak açıklama yapmasına engel olmasının ardından Çin, Norveç ve Tunus, Konseyi yeniden toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için dün dördüncü defa toplandı.

Selçuk Böke