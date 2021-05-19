Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor
|19 Mayıs 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
ABD'nin New York şehrinde toplanacak BM Genel Kurulunda Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin'e desteğini bir defa daha vurgulayacak. İsrail'in işgal politikasına ve saldırılarına dikkat çekecek olan Çavuşoğlu, BM'ye elini taşın altına koyması çağrısı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gündeme getirdiği "Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi" formülünü önerecek olan Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, Filistin'e uluslararası ortak bir Barış Gücü gönderilmesini de gündeme getirecek. Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatacak. Filistin gündemli BM Genel Kuruluna, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır başkanlık edecek. Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıklamıştı.
4. DEFA TOPLANDILAR
Bu arada ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ortak açıklama yapmasına engel olmasının ardından Çin, Norveç ve Tunus, Konseyi yeniden toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için dün dördüncü defa toplandı.
Selçuk Böke
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
19 Mayıs 2021 07:05
|Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
19 Mayıs 2021 06:44
|Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
19 Mayıs 2021 00:53
|19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Mayıs 2021 00:01
|Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
18 Mayıs 2021 22:28
|CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı
18 Mayıs 2021 20:56
|'Türkiye güçlendikçe gençlere daha çok fırsat sunacağız'
18 Mayıs 2021 20:43
|Çavuşoğlu: Tüm dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz
18 Mayıs 2021 20:21
|Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
18 Mayıs 2021 19:40
|Osmaniye Valisi, yaralı askeri evinde ziyaret etti
18 Mayıs 2021 19:33