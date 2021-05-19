1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor

İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme en büyük tepkiyi gösteren ülkelerin başında gelen Türkiye, dünyayı harekete geçirmek için çabalarını yoğunlaştırıyor. Bu doğrultuda İsrail'in saldırılarını görüşmek üzere yarın yapılacak BM Genel Kurulu oturumuna katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi bir konuşma yapmaya hazırlanıyor.
 19 Mayıs 2021 06:50
+Aa- Yazdır
Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor

ABD'nin New York şehrinde toplanacak BM Genel Kurulunda Çavuşoğlu, Türkiye'nin Filistin'e desteğini bir defa daha vurgulayacak. İsrail'in işgal politikasına ve saldırılarına dikkat çekecek olan Çavuşoğlu, BM'ye elini taşın altına koyması çağrısı yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gündeme getirdiği "Kudüs'ün üç dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi" formülünü önerecek olan Bakan Çavuşoğlu, ayrıca, Filistin'e uluslararası ortak bir Barış Gücü gönderilmesini de gündeme getirecek. Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu hatırlatacak. Filistin gündemli BM Genel Kuruluna, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır başkanlık edecek. Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıklamıştı.

4. DEFA TOPLANDILAR

Bu arada ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ortak açıklama yapmasına engel olmasının ardından Çin, Norveç ve Tunus, Konseyi yeniden toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi, İsrail-Filistin gerginliğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için dün dördüncü defa toplandı.

Selçuk Böke

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
19 Mayıs 2021 07:05		 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
19 Mayıs 2021 06:44
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
19 Mayıs 2021 00:53		 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Mayıs 2021 00:01
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
18 Mayıs 2021 22:28		 CHP Genel Merkez binasına Filistin bayrağı
18 Mayıs 2021 20:56
'Türkiye güçlendikçe gençlere daha çok fırsat sunacağız'
18 Mayıs 2021 20:43		 Çavuşoğlu: Tüm dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz
18 Mayıs 2021 20:21
Vaka sayısı tekrar 12 bin sınırına yükseldi
18 Mayıs 2021 19:40		 Osmaniye Valisi, yaralı askeri evinde ziyaret etti
18 Mayıs 2021 19:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi07:55 - Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti07:49 - Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü07:46 - ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama07:31 - Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı07:25 - Gıda arz zincirine sıkı takip
07:05 - PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık06:50 - Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor06:44 - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması06:38 - Bazı bölgelerde sıcaklık artacak- Haritalı06:15 - İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı05:38 - Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
01:02 - Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı00:53 - Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım00:18 - Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?00:01 - 19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:58 - Trafik sigortasındaki aracılar ortadan kaldırılacak
23:45 - DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
Gıda arz zincirine sıkı takip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarzını arayan kimse 2
görünmez olmak 1
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
kinetik kum 1
yemek yerken 2
Behçet Açıkmeşe 1
elektrik 1
satın alma sahiplen 1
Bugün olanlar 3
aşı sıralaması 1
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam