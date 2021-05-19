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Gıda arz zincirine sıkı takip

Ekonomik reform paketi kapsamında, önümüzdeki ayın sonuna kadar iki önemli kurul oluşturulacak. Ekonomideki gelişmeleri izlemek için Ekonomi Koordinasyon Kurulu, fiyat artışlarını takip etmek için de Fiyat İstikrar Komitesi hayata geçirilecek.
 19 Mayıs 2021 07:25
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Gıda arz zincirine sıkı takip

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ekonomikreform paketi kapsamında, haziran ayının sonuna kadar iki önemli kurul hayata geçirilecek. Ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmek ve yönetmek için Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve piyasadaki fiyat hareketlerinin ve artışlarının kontrolü için Fiyat İstikrar Komitesi oluşturulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrar Komitesinin oluşumu için yasal altyapı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yeterli olacağı üzerinde duruluyor.

YENİDEN OLUŞTURULACAK

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında çalışacak. Hazine ve Maliye, Sanayive Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'nın katılımı ile toplanacak olan kurul, ekonomi ile ilgili birimleri koordine edecek. Kurul, birkaç Bakanlığı ilgilendiren konuların hızlı ve koordineli bir şekilde çözümünü, ayrıca, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program'da yer alan eylemlerin eş güdümünü sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile kaldırılan bu Kurul böylece yeniden hayata geçirilmiş olacak.

SPEKÜLASYON İNCELENECEK

Fiyat İstikrar Komitesi ise Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde Tarım ve Orman, Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlıkları, Merkez Bankası, Ticaret Borsası ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı temsilcilerinden oluşacak. Bu Kurul, enflasyonda yaşanan yükselişi ve fiyat artış hızının düşme süreciönünde risk oluşturan unsurları değerlendirmek, gerekli önlemleri almakla görevli olacak. Komite, ayrıca gıda enflasyonu ileilgili hareketleri, üretim süreçlerini takip edecek. Gıda fiyatlarındaki artışların nedeni, bazı ürünler ile ilgili spekülasyonlar var mı, bir ürün ile ilgili artışlar varsa bunun neden kaynaklandığını araştıracak. Gıda arz zincirinin hangi evresinde fiyatların yükseldiği takip edilecek. Bu takip doğrultusunda vatandaşın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi sağlamak için aracılar dahil gerekli önlemleri alacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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