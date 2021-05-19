Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede bir parkta alkol alan Erkan İ., bekçilerin eve gitmesi yönündeki uyarılarını dinlemedi ve bir evin önüne gelerek önce bekçilere bahçede bulunan saksılar ile saldırdı. Şahıs daha sonra eline aldığı şişeyi kırarak bekçilerin üzerine yürüdü. Bekçilerden birisi boynuna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Bekçiler yanlarında bulunan tabanca ile şahsın ayaklarına ateş etti.

Etkisiz hale getirilen şahıs için olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından alınan şahıs Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı bekçinin ilk müdahalesi ise olay yerinde yapıldı. 112 ekipleri tarafından müdahalesi yapılan bekçi, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı anlattı

Yoldan geçerken bekçilerin alkollü şahsı evine gönderirken tartıştıklarını ifade eden Bilal Belgin, "Şahıs şişenin ucunu kırarak bekçilere saldırdı. O esnada bir bekçiyi boynundan yaraladı. Derin bir yaraydı. Bekçi de silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiye de saldırmak istedi, o da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler. Ben de yanına gittim, sen ne yapıyorsun dedim. Ambulans çağrıldı, şahıs ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçiye de sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı" dedi.