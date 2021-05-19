Aynı aileden 4 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti
|19 Mayıs 2021 08:46
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Edinilen bilgiye göre, Göynücek ilçesine bağlı Damlaçimen köyünde yaşayan Ömer Gedik ve eşi Sati Gedik rahatsızlandı. İstanbul'da yaşayan kızları Gülcan Bursa ile Nezengül Gedik köye gelerek anne ve babalarına bakmaya başladı.
Durumlarının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı çift Covid-19'a yakalandıklarının belirlenmesiyle hastanede tedavi altına alındı. 9 Nisan'da 81 yaşındaki baba, 17 Nisan'da 74 yaşındaki anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Temaslı olan 45 ve 46 yaşlarındaki kızları da bir süre rahatsızlandı. Evli ve iki çocukları olan kardeşler sağlık çalışanlarının çabalarına rağmen hastanede beşer gün arayla virüse yenik düşerek anne ve babalarının mezarlarının yanına yakınlarının gözyaşları içinde defnedildiler.
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