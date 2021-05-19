Terörist Sofi Nurettin'e operasyonda dikkat çeken ayrıntı

Milliyet'ten Sercan Dinç'in haberine göre:

Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz açıklamaları şöyle; Sofi Nurettin kişinin kod adı. Asıl adı Halef El Muhammed. Kendisi 1990'lı yıllarda PKK terör örgütüne katılmış. Uzun yıllar Türkiye'de sorumluluklar üstlenmiş. Bir süre HPG'nin başında da yer almış. 2015-2020 arasında da PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu olmuş. Yani Türkiye'ye yönelik yapılan birçok saldırıda yer alan bir kişi diyebiliriz. Çok sayıda şehit, gazi ve yaralının da sorumlusu. PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden ve saha pratiği de olan sembolik bir isim.

"OPERASYON BU AÇIDAN ÖNEMLİ"

ABD iddialarına göre; YPG ile PKK'nın bağlantısı yok. Halbuki YPG'nin bu sözde Suriye Sorumlusu Irak'ın kuzeyinde etkisizleştirildi. Bu bile PKK ile YPG arasında doğrudan bir organik ilişkiyi gösteriyor. Operasyon bu açıdan önemli.

Diğer taraftan baktığınız zaman Türkiye'nin Irak kırsalında istihbarat yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kişi uzun bir süredir çok fazla ortada görülmüyor. Suriye'den Irak'a geçip Gara bölgesinde Murat Karayılan ile faaliyetler yürüttüğü tespit ediliyor. Bu çok uzun soluklu bir süreç. Irak'ın kuzeyi çok büyük ve PKK'nın da hakim olduğu bir saha. Çünkü ne Irak merkezi yönetimi oralarda gerçek bir varlık gösteriyor ne de bölgesel yönetim. Aslında Türkiye'nin o bölgeye girmesinin sebebi de o. Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerini koruyor. Bölgede büyük bir otorite boşluğu var. Öyle olunca bölgeden Türkiye'ye, sivillerin de hayatını alabilecek saldırılar vuku bulmasın diye Türkiye önleme amacıyla bölgeye girmek mecburiyetinde kaldı.

DERİNLİKLİ BİR PLAN

Türkiye istihbaratı bu operasyon için derinlikli bir plan takip ediyor. Önemli hedefleri etkisizleştirmek için karmaşık bir plan izlemeniz lazım.

1- Suriye'de kaybolduğunu belirleyeceksiniz.

2- Oradaki çevresi vasıtasıyla Irak'a gittiğini belirleyeceksiniz.

3- Irak'taki kaynaklarınız vasıtasıyla nerede olduğunu belirleyeceksiniz.

4- Bulunduğu alandaki kaynaklarınız vasıtasıyla ne yaptığını belirleyeceksiniz.

5- Rutinlerini belirleyeceksiniz.

6- Bu rutinlere göre belirli bir süre izleyeceksiniz.

7- Bu izlemenin sonucunda da gerekli operasyonu yapıp etkisiz hale getireceksiniz.

Dolayısıyla bu çok büyük ve derin bir istihbarat kabiliyetini gösteriyor. Bu sadece oradaki istihbarat personeliyle de yapılabilecek şey değil. Oradaki yerel kaynaklardan da bilgi almanız lazım. Demek ki Türkiye'nin orada bulunması yerel halka da kuvvet verdi. Halk kendisini güçsüz hissetse, kendisini PKK baskısı altında hissetse hiçbir bilgi vermezdi.

"KİM ORADA GÜÇLÜYSE..."

Demek ki Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri varlığı, yapılan yardımlar ve diğer faaliyetleri halkta bir seviyede güven oluşturdu ki karşılığını görüyorsunuz.

Otorite boşluğu yaşayan bir bölgeye aslında bir otorite getirdi. İnsanlar konuşabiliyor. PKK'dan korktuğu bir ortamda Türkiye'ye hiçbir bilgi veremez. Kim orada güçlüyse onun çevresinde toplanıyor. Demek ki Türkiye bulunduğu bölgelerde otorite boşluğunu da kapatıyor. Bunlar işaretlerden okuduğumuz şeyler.

"GRUPTA BİR BOZULMA YARATIR"

Muhtemelen bu kadar üst seviyede birinin etkisiz hale getirilmesi PKK'da alt seviyedekilere bildirilmemiştir. Çünkü grupta bir bozulma yaratır. Bu kadar üst seviye vuruluyorsa bize ne yapılır diye düşünmelerine sebep olabilir. Dolayısıyla hem bir zayıflık hem bütünün parçaları arası iletişimin bozulması hem de vazgeçme ve teslim olmalara sebep olacağı için muhtemelen duyurulmamıştır. Ama bir şekilde duyulacak bu. Türkiye kaynakları vasıtasıyla duyuracak. Dolayısıyla bu bir güvensizlikte oluşturacaktır PKK'nın içerisinde. Bu açıdan da uzun vadede mutlaka bir etkisi olacak.

Bunun haricinde de TSK ve MİT'in ne kadar başarılı olduğunu da gösterir. Hem Suriye alanına hakimsiniz demektir hem de Irak alanında da sosyal açıdan başarılısınız.

OPERASYONUN ABD'YE MESAJI

"Bu bölgede biz varız, kimse rahat edemez" deniliyor bir defa. ABD oranın ne kadar hamisi gibi gözükse o bölgede biz kendi askerimizle varız. YPG ile PKK eşit değil diyordunuz? YPG'nin en üst temsilcisinin Irak'ta, Murat Karayılan ile işi ne? Demek ki aynı gruba iş yapan aynı grubu yöneten kişiler Bunu da sahada fiili olarak göstermiş olduk.

Biz Kuzey Irak'ta otorite boşluğunu dolduruyoruz. ABD için mesajı da önemli bir mesajdır. ABD, Suriye'de etkisini askerini azalttı biliyorsunuz. Her ne kadar petrol alanlarını korusa da Irak'ta daha büyük bir varlığı söz konusu. "Daha çok benim sözüm geçer" diyor ama Kuzey Irak'ta biz kendimiz bilgi toplayıp kendi başımıza gerekli operasyonu yapabiliyoruz. Bunu daha önceden sadece askeri operasyonlarla gösterebiliyorduk. Artık PKK'nın zalimliklerinden bıkan halk üzerinde de, bilgi kaynakları üzerinde de etkimizin arttığı gerekli yerlere mesaj olarak gitmiştir.

"ENSESİNDEYİZ, VURURUZ"

Bu aynı zamanda sadece ABD değil Irak Merkez Yönetimi'ne ve Bölgesel Yönetim'e de bir mesajdır. "Siz yapamıyorsunuz ama biz buraya gelince yapıyoruz. Gerekli otoriteyi sağlıyoruz. Gerekenleri de yerine getiriyoruz" demektir. PKK'ya da "Her dakika ensenizdeyiz. Vururuz" demektir.

"PSİKOLOJİK HARP AÇISINDAN DA ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEKTİR"

Zaten PKK'nın üst yönetimi, Türkiye'nin yoğun bir şekilde İHA'ları kullanmasından sonra hem Türkiye'nin kontrol alanındaki seyahatlerini minimuma indirdi hem de seyahat alışkanlıklarını değiştirdi. Daha önceleri çok rahat şekilde nispeten büyük konvoylarla halinde hareket edebilirken artık düşük profilde yer değiştiriyorlar. Seyahatlerini de daha kısıtlı hale getirdiler. Mümkünse daha az ve gece seyahat ediyorlar, gündüz halk tarafından görüntülenmeyi minimize edebilmek için. Dolayısıyla gün geçtikçe daha da çok sıkışıyorlar. Yani Türkiye'nin Irak sınırından başlayarak güneye doğru inmesi onları zora sokmuş durumda. Bu tür şeyler psikolojik harp açısından da elimizi güçlendirecektir.

MURAT KARAYILAN VE CEMİL BAYIK...

Yakalanan ve etkisizleştirilen PKK'lıların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Yaşlı ve tecrübeli PKK'lılar sürekli vurulduğu için kabiliyetleri azaldı. Dolayısıyla daha tecrübesiz, daha amatör kişiler yer alıyor. Etkili eylem oranları radikal şekilde azalıyor. Hatta planlama safhasında dahi zorlanıyorlar. Saha pratiği olan kişiler etkisizleştirildikçe sıra Cemil Bayık gibi, Murat Karayılan gibi örgütün teorisyenlerine gelecektir. Çünkü onları koruyan tecrübeli isimler azalınca onlar da daha korumasız kalacaktır.

SOFİ NURETTİN'İN VURULMA ANI

MSB'nin yayınladığı videoyu incelediğimizde görüntülerin bir İHA tarafından kaydedildiğini anlıyoruz. Ama hedef muhtemelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir savaş uçağından atılan, lazer arayıcı başlıklı, çok hassas güdümlü, tek bir büyük mühimmat ile vurulmuş.

Mağaranın çok derin olmadığı ve atılacak tek bir bombayla içindekilerin etkisiz hale gelebileceği daha önceden hesaplanmış. Bu da hedef kişi ve çevresi ile ilgili bilgi sağlayan sağlam kaynaklara sahip olduğumuzu işaret eder. Yani MİT ve TSK konuya gayet hakimmiş. Bilerek ve hesaplayarak tek bir bombayla sorun çözülmüş.