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Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi

Liselerde yüz yüze sınava girmek istemeyen öğrencilerle önemli bir gelişme yaşandı. Başvuruda bulunmayan öğrencileri sınıfta kalma tehlikesi bekliyor.
 19 Mayıs 2021 08:43
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Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi


Milliyet'ten AYSEL BOZAN YILMAZ'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci ve öğretmenleri bulaş riskinden korumak için yüz yüze sınavlarla ilgili bir dizi karar almıştı.


Uzaktan eğitim önceki gün başlayınca öğrencilerden gelen sorularla birlikte, bu konuda kafaların karışık olduğu görüldü. 12. sınıflarda yüz yüze sınavlar tamamlandı.



Onlar için bir sıkıntı yok ancak hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun ikinci dönem sınavları koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler doğrultusunda yapılamamıştı.

SON TARİHE DİKKAT
Son kararlarla MEB, öğrencilere, sınavlara katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sundu. Buna göre sınava katılmak istemeyenlerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021'e kadar okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.



Dilekçe veren öğrenciler sınava katılmayacak ve birinci dönem notlarına göre yıl sonu notları değerlendirilerek başarı durumlarıyla ilgili karar verilmiş olacak.

Herhangi bir dilekçe vermeyen öğreniler ise 24 Mayıs tarihinde başlayacağı açıklanan sınavlara girmek zorunda bulunuyor. Çok sayıda öğrencinin bu detayı atladığı görülüyor.



Çoğu öğrenci sınavlar tamamen iptal edildi sanıyor. Ancak dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. İlk dönem notu olduğu gibi yıl sonu ortalaması kabul edilecek.

Ayrıca öğrenci sınava girmemek için dilekçe verirken ders seçme hakkı olmayacak. Yani sınava girecek olanlar, okulun düzenleyeceği tüm sınavlara katılmak zorunda.



Dikkat çeken önemli bir detay ise sınava girip notunu beğenmeyen öğrencilerin, sadece birinci dönemde aldıkları ders notlarını tercih etme hakkının da bulunmayacak olması.

Koronavirüs pandemisi koşullarında dilekçe vermeden, 2. dönemde yapılacak sınavlara geçerli bir mazereti olmadan girmeyenler, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre işlem görecek.


Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları sebebiyle öğrencilerin mağdur olmaması için dilekçelerin ulaştırılmasında her türlü kolaylığı sağlıyor.

Geçerli gerekçeleri olanlar sonradan aslını teslim etmek üzere, dijital iletişim kanallarından dilekçelerini gönderebilecekler.
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