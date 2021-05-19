10 bin adım tartışması

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: - Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından çeşitli fiziksel aktivite seviyelerinin faydaları üzerine yapılan bir inceleme, klasik hedef olan 10 bin adımın aşırı olabileceğini gösterdi. Araştırmada günde 4 bin 400 adım atmanın günde 2 bin 700 adım atmaya kıyasla kadınlarda ölüm oranını önemli ölçüde düşürdüğü tespit edilirken, günde 7 bin 500 adım yürümeyle faydanın maksimum seviyeye ulaştığı belirtildi. Sadece kadınlar üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları "The Conversation" adlı bilimsel dergide yayınlanırken, 10 bin adım hedefine ulaşmak için ortalama bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekirken 4 bin 400 adım için ise yalnızca 53 dakika yeterli.

'En ideali 10 bin adım'

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Mesçi: "Harvard Üniversitesi'nin çalışmasında 72 yaş ortalamasındaki kadınlar ele alınmış ve bu kadınlarda bile 7 bin 500 adıma kadar fayda sağlanacağı gösterilmiş. Ama 7 bin 500'den sonrası faydasız ya da zararlı denilmiyor. Günde 4 bin 400 adım yeterli demek insanların daha hareketsiz kalmalarına neden olur. 10 bin aslında normal bir adım sayısı. Yarım saat tempolu yürüyüş yapıldığında buna ulaşılıyor. Sağlıklı bir yaşam için de gerekli olan bu. Tabii ki yaşlı insanların tolere edebilecekleri düzeyde yürümeleri gerekiyor ama normal popülasyon için 10 bin adım ideal bir sayı. Ne kadar adım atılırsa o kadar iyidir ve yararlıdır. Bunu unutmamak gerekiyor."

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk: "6 bin 742 kadının 4 yıl boyunca adımlarını saymışlar. 4 bin 400 adım atan kadınlarda ölüm oranları, 2 bin 700 adım atanlara göre daha düşük bulunmuş. 7 bin 500 adımda bu oranlar daha da düşmüş. Adım atmaya devam ettikçe de riskler düşüyor. Bu yüzden 10 bin adım yerine 4 bin 400 adım yeterli demek yanlış. Biz zaten haftada beş gün orta şiddette bir egzersizi tavsiye ediyoruz. 10 bin adım atamıyorsanız, 7-8 bin adım bile kardır. 10 bin adım aslında insanların vazgeçmemek için önlerine koydukları bir hedef. Ne kadar hareket edersek o kadar faydalı. Aslında olayın özü bu. 10 bin adım atamadığınızda üzülmeyin ama adım atmaktan da vazgeçmeyin diyoruz."

'Rakamlara takılmayalım'

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. D. Mustafa Kemal Erol: Adım sayısından ziyade her gün tempolu olarak 30-45 dakika yürüyüşü tavsiye ettiklerini belirterek, "Buradaki amacımız hareketli bir yaşam tarzı. Her gün yürüyüş diyoruz. Aheste yürümeyi ya da koşmayı da önermiyoruz. Postacı tarzı

yürüyüş en ideali. Bence adım sayısına takılmamak gerekiyor. Bu kabaca söylenen bir rakam, 10 bin değil de 8 bin adım atsanız da faydalı. Bunu tamamlayacağım diye strese girmeye hiç gerek yok. Ne kadar çok hareket edersek o kadar faydalı. Ama bunu yaparken de dikkat etmek gerekiyor. Yaşlı, eklemlerinden rahatsız kişilerin buna göre bir tempo belirlemeleri gerekiyor. Bugün 5 bin, yarın 7 bin adım atsanız da hepsi hareket sağladığı için faydalı" diye konu