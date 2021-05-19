Görüntüler infial yaratmıştı...Gözaltına alındılar
|19 Mayıs 2021 09:02
|+Aa- Yazdır
Olay, öğle saatlerinde merkezde bulunan Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde meydana geldi. Yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi. Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
'ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR'
Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bolu'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza kesildi
19 Mayıs 2021 10:05
|Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti
19 Mayıs 2021 07:55
|Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
19 Mayıs 2021 07:49
|Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
19 Mayıs 2021 07:31
|Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
19 Mayıs 2021 05:38
|İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın
18 Mayıs 2021 22:30
|Üniversiteli Havvanur'un ölümünde uyuşturucu iddiası
18 Mayıs 2021 22:08
|Acil Tıp Teknisyeni kaza yerinde darp edildi
18 Mayıs 2021 20:59
|Sağlık çalışanlarını silahla tehdit eden şüpheli gözaltında
18 Mayıs 2021 19:51
|Fuat öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
18 Mayıs 2021 19:37