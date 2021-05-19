17. yüzyıldan kalma Osmanlı kılıcı... Değeri 45 bin Euro
Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eser Almanya'nın Münih kentinde açık artırmaya çıkıyor. Hermann Historica isimli tarihi eser satışlarıyla ünlü müzayede evinde yapılacak açık arttırmanın en değerli parçasını 17'nci yüzyılın ikinci yarısında tarihlenen, altın, gümüş ve değerli taşlarla bezeli Osmanlı kılıcı oluşturuyor.
|19 Mayıs 2021 09:00
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Hürriyet'ten Ali Mercimek'in haberine göre: 27 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan müzayedede döneminin ünlü kılıç ustası Hacı Sungur'un imzasını taşıdığı ifade edilen kılıç için başlangıç fiyatı olarak 45 bin euro isteniyor. Almanya'da 'Türk Savaşları' diye tabir edilen dönemde ele geçirildiği belirtilen son derece değerli kılıcın bir örneğinin de Dresden Müzesi'nde bulunduğu ifade ediliyor. Online olarak da katılma imkanı bulunan, Osmanlı'ya ait 106 parçadan oluşan müzayede satışında ayrıca çeşitli takılar, hançer ve kamalar, el yazma kitaplar ile koleksiyonluk ateşli silahlar yer alıyor.
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