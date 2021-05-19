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Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı

Facebook eleştirilerin odağında olan, milyonlarca takipçiye sahip İsrail yanlısı sayfa için kararını verdi.
 19 Mayıs 2021 09:10
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Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Pek çok sivilin hayatını kaybettiği saldırıların bir cephesi de dijital dünya olarak da adlandırılan sosyal medya.

Sosyal medyada pek çok eleştiri alan 'Jerusalem Prayer Group' isimli Facebook sayfasının akıbeti resmiyet kazandı.

Facebook söz konusu sayfayı gelen şikayetler üzerine kapatma kararı aldı.

Sayfanın kurucusu Mike Evans 'Radikal İslami örgütlerin bu amaca ulaşmak için organize bir girişimde bulunduklarını' iddia etti.

Ancak ABD basınına konuşan Evans bu iddiasını destekler nitelikte bir kanıt sunamadı.

ÖLENLERİN SAYISI 220'YE YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.
Memurlar.Net
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