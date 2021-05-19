Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı
|19 Mayıs 2021 09:10
|+Aa- Yazdır
Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.
Pek çok sivilin hayatını kaybettiği saldırıların bir cephesi de dijital dünya olarak da adlandırılan sosyal medya.
Sosyal medyada pek çok eleştiri alan 'Jerusalem Prayer Group' isimli Facebook sayfasının akıbeti resmiyet kazandı.
Facebook söz konusu sayfayı gelen şikayetler üzerine kapatma kararı aldı.
Sayfanın kurucusu Mike Evans 'Radikal İslami örgütlerin bu amaca ulaşmak için organize bir girişimde bulunduklarını' iddia etti.
Ancak ABD basınına konuşan Evans bu iddiasını destekler nitelikte bir kanıt sunamadı.
ÖLENLERİN SAYISI 220'YE YÜKSELDİ
Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Katliamı cami cemaati önledi
19 Mayıs 2021 09:38
|ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
19 Mayıs 2021 07:46
|DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları 7 ülkede tırmanışta
18 Mayıs 2021 23:45
|Mısır, Gazzenin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışladı
18 Mayıs 2021 20:57
|Rus S7 Havayolları, Türkiye'ye uçuşlarını askıya aldı
18 Mayıs 2021 19:31
|Avrupa Parlamentosu, Türkiye raporunu görüştü
18 Mayıs 2021 18:30
|İtalya, normale dönüş takvimini revize etti
18 Mayıs 2021 10:51
|Kovid-19'dan en yüksek ölüm sayısı Hindistan'da kaydedildi: 278 bin 719
18 Mayıs 2021 09:41
|NASA, Dünya'daki mikropları Mars'a taşıdı
18 Mayıs 2021 07:37
|İsrail Gazze Şeridi'nde konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu
18 Mayıs 2021 07:30