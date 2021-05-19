Bitcoin 38 bin dolara geriledi!
Kripto para birimlerinin atası Bitcoin sert düşüş hareketini hızlandırdı ve 38 bin 676 dolara kadar geriledi. Böylece son bir haftada Bitcoin yüzde 33 oranında kaybettirdi.
|19 Mayıs 2021 09:11
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Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamalarıyla oluşan spekülasyonlar Bitcoin'de sert satış dalgası yarattı.
Bitcoin son bir haftada yüzde 32 oranında değer kaybederken bugün 39 bin doların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 58 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin'de uzmanlar baskının devam edebileceğini açıkladı. Gün içinde en düşük seviye 38 bin 676 dolar oldu.
Saat 08:43 itibariyle Bitcoin düne göre yüzde 10 oranında kayıpla 39 bin 73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 733 milyar dolara gerilemiş oldu.
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