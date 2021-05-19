1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitcoin 38 bin dolara geriledi!

Kripto para birimlerinin atası Bitcoin sert düşüş hareketini hızlandırdı ve 38 bin 676 dolara kadar geriledi. Böylece son bir haftada Bitcoin yüzde 33 oranında kaybettirdi.
 19 Mayıs 2021 09:11
+Aa- Yazdır
Bitcoin 38 bin dolara geriledi!

Kripto para piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın açıklamalarıyla oluşan spekülasyonlar Bitcoin'de sert satış dalgası yarattı.

Bitcoin son bir haftada yüzde 32 oranında değer kaybederken bugün 39 bin doların altına geriledi. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 58 bin dolar seviyesinde seyreden Bitcoin'de uzmanlar baskının devam edebileceğini açıkladı. Gün içinde en düşük seviye 38 bin 676 dolar oldu.

Saat 08:43 itibariyle Bitcoin düne göre yüzde 10 oranında kayıpla 39 bin 73 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 733 milyar dolara gerilemiş oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
18 Mayıs 2021 18:44		 Altının yükselişi devam ediyor: 500 TL'yi geçti
18 Mayıs 2021 17:55
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
18 Mayıs 2021 17:53		 Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
17 Mayıs 2021 23:26
Borsa günü yükselişle tamamladı
17 Mayıs 2021 18:20		 Tunç Şatıroğlu: Altın rekora koşuyor
17 Mayıs 2021 17:37
Altın yükselişini sürdürdü: Gramı 497 TL
17 Mayıs 2021 17:28		 Dolar günü 8,34 TL'den tamamladı
17 Mayıs 2021 17:08
Borsada artık filmler de işlem görecek! Reform paketine girdi
17 Mayıs 2021 09:13		 Gram altın 500 lirayı gördü
14 Mayıs 2021 11:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - Bolu'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza kesildi10:00 - SGK, Denetmen yardımcılığında İktisat'a %25, sosyal güvenlik hukukuna %4 ağırlık verdi09:53 - Milli Takım'ın şarkısı hazır09:42 - İstanbul'da nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı09:39 - Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi09:38 - Katliamı cami cemaati önledi
09:36 - Soruyla inatlaşmayın 'kesinlikle'ye dikkat09:28 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:25 - Hükümetin destek paketinden seyyar satıcı da yararlanacak09:19 - Öğrenci yurdunda '19.05.1919' koreografisi09:17 - Yüksek öğrenim şartlı ilanlarda en çok 'makine mühendisi' aranıyor09:15 - Sosyal medyadaki akciğer testi doğru mu?
09:11 - Bitcoin 38 bin dolara geriledi!09:10 - Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı09:02 - Görüntüler infial yaratmıştı...Gözaltına alındılar09:00 - 17. yüzyıldan kalma Osmanlı kılıcı... Değeri 45 bin Euro08:49 - 10 bin adım tartışması
08:46 - Aynı aileden 4 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti
10 bin adım tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fosil 1
aşı sıralaması 1
kıymet bilmek 1
19 mayıs kutlu olsun 3
çayın bardakta soğuması 2
sabaha kadar yazmak 2
yaşamak için söylenebilecek nedenler 2
Ağaç 1
açtığın başlığa hiç entry girilmemesi 3
ankaragücü 1
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam