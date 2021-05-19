Sosyal medyadaki akciğer testi doğru mu?
|19 Mayıs 2021 09:15
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Peki bu iddia doğru mu? Nefesi uzun tutma akciğerin sağlıklı olup olmadığını gösterir mi? Akciğerimizin sağlam, güçlü olup olmadığını nasıl öğreneceğiz? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Muhammed Akkoyunlu anlattı:
"TESTİN BİR ANLAMI YOK"
"Bunların hiçbiri akciğerin gücünü gösteren testler değil, onu söylemek lazım. Nefes tutma akciğerin gücünü gösteren bir durum da değil. Nefes tutma, ne kadar konsantre olduğunuza bağlı olarak gelişen bir olay. Ne kadar egzersiz yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Bu testin, akciğerleri değerlendirmek açısından herhangi bir anlamı söz konusu değil.
27 YAŞINA KADAR DİKKAT
Şunu bilmemiz lazım akciğerler 27 yaşına kadar gelişir, bu çok önemli. Gençler için bir fırsat sunuyor. Bu dönem içerisinde sağlıklı beslenirlerse, düzenli egzersiz yaparlarsa ki bizim için en sağlıklı egzersiz düzenli yürüyüştür.
EN ÖNEMLİ TEST: YÜRÜYÜŞ...
Bizim için en önemli testlerden birisi 6 dakikalık yürüme testi. 6 dakikada ne kadar adım atabiliyorsanız, kaç metre gidebiliyorsanız akciğerleriniz o kadar iyi demektir aslında. Erişkinler için 550-600 metre oldukça idealdir. Akciğerleriniz sizin hareketinize izin veriyorsa fonksiyonunu gösteren şey budur."
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