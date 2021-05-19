Yüksek öğrenim şartlı ilanlarda en çok 'makine mühendisi' aranıyor

Türkiye İş Kurumu, sektörlerde yükseköğrenim mezunu talep edilen açık işlerin fotoğrafını çekti. İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektör raporlarına göre imalat sektöründe 3 bin 798 açık iş için yükseköğrenim şartı bulunurken, bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor.



Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre: İŞKUR'un yayınladığı 2020 yılı sektörler raporlarına göre imalat sektöründe yükseköğretim mezunlarına yönelik 3 bin 798 kişilik açık iş tespit edildi. Bu işlerin başında 711 kişiyle makine mühendisliği geliyor. 477 endüstri mühendisi, 426 yazılım mühendisi, 391 grafiker, 346 ithalat-ihracat sorumlusu aranıyor. Bilgisayar mühendisliğinde de 107 açık iş pozisyonu bulunuyor. Bilgi ve iletişim sektöründe ise yüksek öğrenim şartı aranan bin 841 açık iş olduğu görüldü. Bu işlerden 344'ü yazılım geliştiriciliği için olurken, 315'i ise bilgisayar mühendisliği alanında oldu. Bilgisayar mühendisliğini sırasıyla 178 bilgisayar ağ veri tabanı elemanı, 80 elektrik-elektronik mühendisi, 73 yazılımı ve veri tabanı uzmanı izledi.

ÜNİVERSİTELİ KAMYON ŞOFÖRÜ

Konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında, yüksek öğretim mezunu olma şartı aranılan ilk 20 meslek arasında başta insan kaynakları uzmanlığı geliyor. Türkiye çapında bu alanda 142 çalışan aranıyor. İkinci sırada 36 kişilik açık işle garsonluk gelirken, üçüncü sırada 19 kişilik açık işle gıda mühendisliği geliyor. Sektörün genelinde yükseköğretim mezunu olma şartı aranılan 279 kişilik açık iş tespiti yapılmış durumda. Madencilik ve taşocağı sektöründe ise, 95 kişilik açık bulunuyor. Yüksek öğrenimli çalışan aranılan açık işlerin 17'si kimya mühendisliği statüsünde. Ayrıca 16 maden mühendisi, 15 kamyon şoförü, 10 iş makineleri operatörü, 6 makine mühendisi, 4 vardiya amiri aranıyor. Bu sektörde baş laborantlık, bilgi güvenliği uzmanlığı, çevre mühendisliği, diğer maden mühendisliği ve kalite kontrolcülükte de birer kişilik açık bulunuyor.

59 MAĞAZA MÜDÜRÜ

Toptan ve perakende ticarette açık bulunan yüksek öğrenim şartlı iş sayısı bin 394. İşverenlerin, meslek yüksekokulu, lisans ve lisans üstü seviyesinde işgücünü tercih ettikleri açık iş pozisyonlarında, ilk sırayı bilgisayarlı muhasebe elemanı alıyor. Bilgisayar muhasebe elemanlığında 229 kişilik açık iş bulunuyor. İkinci sırada 196 kişilik açık işle satış temsilciliği, üçüncü sırada 146 kişilik açık iş ile perakende satış elemanlığı(tezgahtar) yer alıyor. Toptan ve perakende ticarette 59 da mağaza müdürü aranıyor.