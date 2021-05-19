1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenci yurdunda '19.05.1919' koreografisi

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu'nda oda ışıklarıyla "19.05.1919" koreografisi oluşturuldu, Türk bayrağı açıldı.
 19 Mayıs 2021 09:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere, müdürlük olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletinin azim, kararlılık ve bağımsızlık inancıyla başlattığı Milli Mücadele ruhunun yaşandığı günü coşkuyla kutlamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her ne kadar bazı faaliyetleri yapamasak da burada görüldüğü gibi herhangi bir risk teşkil etmeyen ve aynı zamanda binayı görsel olarak kullanarak oluşturduğumuz koreografiyle bir mesaj vermek istedik. 19 Mayıs 1919 günü bağımsızlığımızdaki kararlılığımız ve bu kararlılığın bütün dünyaya mesaj olması gerektiğini bildirdik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bütün gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı
19 Mayıs 2021 09:42		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
19 Mayıs 2021 09:28
Sosyal medyadaki akciğer testi doğru mu?
19 Mayıs 2021 09:15		 17. yüzyıldan kalma Osmanlı kılıcı... Değeri 45 bin Euro
19 Mayıs 2021 09:00
10 bin adım tartışması
19 Mayıs 2021 08:49		 Aynı aileden 4 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Mayıs 2021 08:46
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
19 Mayıs 2021 08:25		 Bazı bölgelerde sıcaklık artacak- Haritalı
19 Mayıs 2021 06:38
Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?
18 Mayıs 2021 23:42		 Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl yüz binlerce işçi ölüyor
18 Mayıs 2021 23:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı10:05 - Bolu'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza kesildi10:00 - SGK, Denetmen yardımcılığında İktisat'a %25, sosyal güvenlik hukukuna %4 ağırlık verdi09:53 - Milli Takım'ın şarkısı hazır09:42 - İstanbul'da nisan ayı ortasına göre vaka sayıları yüzde 600 azaldı09:39 - Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi
09:38 - Katliamı cami cemaati önledi09:36 - Soruyla inatlaşmayın 'kesinlikle'ye dikkat09:28 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:25 - Hükümetin destek paketinden seyyar satıcı da yararlanacak09:19 - Öğrenci yurdunda '19.05.1919' koreografisi09:17 - Yüksek öğrenim şartlı ilanlarda en çok 'makine mühendisi' aranıyor
09:15 - Sosyal medyadaki akciğer testi doğru mu?09:11 - Bitcoin 38 bin dolara geriledi!09:10 - Facebook'tan çok konuşulacak 'İsrail' kararı09:02 - Görüntüler infial yaratmıştı...Gözaltına alındılar09:00 - 17. yüzyıldan kalma Osmanlı kılıcı... Değeri 45 bin Euro
08:49 - 10 bin adım tartışması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti
10 bin adım tartışması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
skua 1
direnç 1
yaşamak için söylenebilecek nedenler 2
İş yerinde bayramlaşma merasimi 3
görünmez olmak 1
yüzey gerilimi 3
siyah beyaz 1
2.5 tl olan tavuk dürüm 1
Bir şekilde 1
umrumuzda olmayanlar 2
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam