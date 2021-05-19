Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
|19 Mayıs 2021 09:28
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcakları Trakya kesiminde 2 ila 4 derece artacak. Bölgenin diğer yerlerindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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