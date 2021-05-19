Katliamı cami cemaati önledi
|19 Mayıs 2021 09:38
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GİRİŞE BIÇAK GİZLEMİŞ
ALMANYA'NIN Dortmund kentine bağlı Scharnhorst'taki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Ayasofya Camisi, katliamın eşiğinden döndü. Önceki gün ikindi namazı saatinde, 35 yaşlarındaki faşist Alman, caminin giriş kapısı önünde duran banka bıçak gizledi. Şapkanın altına bırakılan bıçağı, cemaat namazdan çıkarken gördü ve yöneticilere haber verdi.
3. ARAMADAN SONRA GELDİLER
POLİSİ durumdan haberdar eden yöneticiler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yöneticiler, katliama hazırlanan saldırganı tespit edince yeniden polisi aradı. O sırada saldırgan cami önünde belirdi. Cemaat harekete geçip saldırganı cami avlusunda yakaladı. Bu kez polis, 'Saldırganı yakaladık' diye arandı. Saldırgan gelen polise teslim edildi.
KİLİSE VEYA SİNAGOG OLSA FARKLI OLURDU
BÖLGEDE yaşayan Türkler, "Polis, söz konusu cami olduğunda bu tür ihbarları hafife alıyor. Kilise veya sinagogdan üç kez telefon açılmış olsaydı yine aynı hızla mı olay yerine ulaşırlardı. Ortada bir katliam planı var. Polis aranıyor, ancak güvenlik kamerası kayıtları incelendikten ve 3. arama yapıldıktan sonra polis camiye ulaşıyor. Bu büyük bir skandal" dedi.
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