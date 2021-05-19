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Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı

Binlerce Jandarma personelinin beklediği tayin sonuçları açıklandı.
 19 Mayıs 2021 10:10
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Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı

Ataması yapılan jandarma personeli, interaktif atama sistemi aracılığıyla personel giriş bilgilerini girerek atamaya dair sonuçları öğrenebilecek.

Memurlar.net olarak Jandarma personeline yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz

Memurlar.Net
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