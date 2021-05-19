Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı
Binlerce Jandarma personelinin beklediği tayin sonuçları açıklandı.
|19 Mayıs 2021 10:10
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