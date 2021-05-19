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Thodex soruşturmasında yeni gözaltı
Thodex'e yönelik başlatılan soruşturma sürüyor. Son 2 firariden biri olan Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer gözaltına alındı.
|19 Mayıs 2021 10:13
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