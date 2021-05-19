7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 11'İ gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
|19 Mayıs 2021 10:20
|+Aa- Yazdır
Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 11'ini yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK/KCK'nın baskı ve işkenceleri, ele geçirilen dokümanlara yansıdı
19 Mayıs 2021 11:14
|Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
19 Mayıs 2021 10:46
|Terörist Sofi Nurettin'e operasyonda dikkat çeken ayrıntı
19 Mayıs 2021 08:35
|Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
19 Mayıs 2021 08:08
|İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
19 Mayıs 2021 06:15
|Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
19 Mayıs 2021 01:02
|Gazze'deki saldırılarda 63'ü çocuk, 217 kişi hayatını kaybetti
18 Mayıs 2021 23:04
|Kırmızı listedeki 'Agit' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi
18 Mayıs 2021 22:01
|MİT tırları kumpası savcısının kardeşi saklandığı hücre evinde yakalandı
18 Mayıs 2021 17:10
|KPSS sorularını alarak sınava giren FETÖ sanığına hapis
18 Mayıs 2021 16:48