1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı asker tarafından karaya çıkarıldı.
 19 Mayıs 2021 13:00
+Aa- Yazdır
Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı

19 Mayıs kutlamaları, sabah 09.00'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Vali Zülkif Dağlı, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Deniz ve kara askerleri, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Bandırma Vapuru'na götürüldü.

Vali Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile büyük Türk milletinin şaha kalkışının 102'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır." dedi.

Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı'
19 Mayıs 2021 12:29		 Oxford Üniversitesi: Alkol tüketiminin her seviyesi beyne zarar veriyor
19 Mayıs 2021 12:27
'Hastaneye yatışların önemli kısmı 50 yaş altı, bu grup hızla aşılanmalı'
19 Mayıs 2021 12:19		 Entübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu
19 Mayıs 2021 12:19
Doğuştan engelli kadının Ayasofya'yı görme hayali gerçek oldu
19 Mayıs 2021 12:12		 İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden aşı randevusu tepkisi
19 Mayıs 2021 11:42
Bilim Kurulu Üyesi: Yılda bir veya iki kez aşılama gerekebilir
19 Mayıs 2021 11:36		 Nevşehir'de 102 genç tarihi kalede dev Türk bayrağı açtı
19 Mayıs 2021 10:58
Vali, Bandırma Vapuru Kaptanı'nın torununu ziyaret etti
19 Mayıs 2021 10:19		 Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
19 Mayıs 2021 09:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Thodex'in finans sorumlusu adli kontrol şartıyla serbest13:41 - MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü13:23 - ABD Sözcüsü'nün Erdoğan'a yönelik sözlerine art arda tepki13:18 - Kaymakamdan uyarı: Her cenazeden sonra 3-4 pozitif vaka aldık13:16 - Soylu'dan gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu13:11 - Bakan Selçuk, gençleri saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etti
13:09 - Eşini döven koca, ablasını döven eniştesini öldürmüş13:04 - En çok vaka görülen illerden Rize'de, 'çay göçü' endişesi13:00 - Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı12:58 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milli sporcuları kabul etti12:55 - Bingöl'de çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü12:53 - Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak
12:39 - TRT'den ses getirecek yeni Kanal!12:39 - Mardin merkezli PKK operasyonunda 25 şüpheli yakalandı12:37 - CHP, Mavi Marmara şehitlerine tazminat öngören anlaşmanın iptalini istedi12:29 - 'Kovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı'12:27 - Oxford Üniversitesi: Alkol tüketiminin her seviyesi beyne zarar veriyor
12:19 - Entübeyken dünyaya getirdiği kızına ilk kez dokundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
Benzin ve motorine zam
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi
Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dip boyası 1
gel beraber mesut olalım 4
sarımsak 1
Komşudan gelen tabak boş gönderilmez 3
galatasaray günü 1
yazı yazmayı bilmeyen yazar 2
bahar candan 1
türk kahvesi 1
Bugün olanlar 1
Ormancı 1
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam