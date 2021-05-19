Valilik: Valilik olarak Cumhuriyet Savcısı hakkında inceleme başlatmadık
Şanlıurfa Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.
|19 Mayıs 2021 10:43
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Valilikten yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan Valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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