Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
|19 Mayıs 2021 10:46
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Kentte, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şubeleri ile özel harekat polisleri ve jandarma komando ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.
Operasyonda, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi, tespit edilen sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
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