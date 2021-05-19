Nevşehir'de 102 genç tarihi kalede dev Türk bayrağı açtı
|19 Mayıs 2021 10:58
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Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'nde, dev Türk bayrağı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılı dolayısıyla 102 genç tarafından Damat İbrahim Meydanı'ndaki belediye binasından Nevşehir Kalesi'ne kadar ellerde taşındı.
Tarihi kalede surların arasında açılan uzunluğu 22 metre, eni 15 metre ebadındaki bayrak, güzel görüntü oluşturdu.
Belediye Başkanı Mehmet Savran gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm gençlerin bayramını kutladı.
Ülkenin geleceğinin bugünün gençlerince şekillendirileceğini vurgulayan Savran, "Bugün, bir milletin dirilişinin, emperyalizme karşı kazandığı zaferin başlangıç tarihi. Yüce Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı harekatını başlatmasını anıyoruz. Dev bayrağımızı belediye binamızdan kaleye kadar çıkardık. Bu büyük günde bugünün anlamını idrak etmek için bu tür etkinliklerin yapılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.
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