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Çevre Bakanı Kurum: Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır

"Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Ülkemizin sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz"-
 19 Mayıs 2021 11:26
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığını belirterek "Ülkemizin sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz." dedi.

Kurum, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla temiz ve sürdürülebilir şehirler için atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yüzde 19'a çıkarılan geri kazanım oranını 2023'te yüzde 35'e, 2035'te yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Kurum, atık ithalatı kotasının bu yılbaşında yüzde 50'ye düşürüldüğünü anımsatarak böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasada karşılamalarını zorunlu hale getirdiklerini ifade etti.

Tüm çevre projelerinin çatısı altında olan Sıfır Atık Projesini de atık miktarını azaltarak nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil etme amacıyla yürüttüklerini aktaran Kurum, "Sıfır atık hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da arttıracak adımlarımızı atmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır. Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Yaptığımız düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdik. Ülkemizin sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz." diye konuştu.

- "Atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrol takiplerini anbean yapacağız"

Bakan Kurum, atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken, geri dönüşüm kazanım tesislerinin daha sağlıklı şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için de 81 ilde denetimleri 7 gün 24 saat aralıksız sürdürmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bir süre önce Adana'da istenmeyen görüntülerin ortaya çıkması üzerine ekiplerle 152 tesise denetim yaptıklarını anlatan Kurum, 29 işletmenin faaliyetlerinin durdurulduğunu, 32 işletmeye 8 milyon lira para cezası uyguladığını ve çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevrenin ve vatandaşların sağlığını korumak için geri dönüşüm kazanım tesislerine yeni kriterler getirildiğine işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"İşte bugün bu anlayışla ülkemiz için çok önemli bir adım attık. Ticaret Bakanlığımızla bu süreci yürüttük. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Plastik atık ithalatının sınırlandırılmasına dair ortak bir çalışmayı birlikte yürüttük ve Resmi Gazete'de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği ile bakanlık olarak hazırladığımız geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiren genelgemizi de 81 il valiliğine göndermiş olduk. Plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan 'etilen polimer' grubunda tarif ettiğimiz plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek. Atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrollerimizde de takiplerini anbean yapacağız. Yine bu atıklar Mobil Atık Takip Sistemi ile 'MoTAT' dediğimiz sistemimize giriş yapılarak gümrükten çıkarılacak ve online olarak sıkı bir şekilde takibi yapılacak. İthalat kotasını aşan, ithalatı yasak olan atıkları getiren veya atıkların içinde yabancı madde bulunduran, geçici faaliyet belgesi olup süresinde izin ve lisans başvurusu yapmayan firmaların 'atık ithalatçısı kayıt belgeleri'ni iptal edeceğiz."

- "Ülkemizdeki ham madde ihtiyacını tamamen yerli bir şekilde karşılayacağız"

Kurum, Türkiye'nin yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projeleri kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, toprağı, havayı, suyu koruyacak çalışmaları devam ettireceklerini vurguladı. Türkiye'yi hep birlikte koruyup gelecek nesillere yeşil bir şekilde bırakacaklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, tüm dünyada yapılan atık ithalatını, bitirmiş ve ihtiyaç duyduğu ham maddenin yüzde 100'ünü iç piyasadan karşılayan bir milli sanayi ve tertemiz bir Türkiye. Bu anlamda sıfır atık projemiz çok önemli. Her projemizi sıfır atık projesi çatısı altında yapıyoruz. Bu kapsamda da inşallah atacağımız adımlarla birlikte geri dönüşüm oranlarımızı arttırarak, ülkemizdeki ham madde ihtiyacını da tamamen yerli bir şekilde karşılayacağız. Attığımız bu büyük adımın da ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda attığımız adımlarımızı çok daha yaklaştıracağına gönülden inanıyorum."

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili farkındalığı arttırmak ve Türkiye'de çevrenin ve doğanın korunması adına yapılması gerekenler ve yapılanları bir nebze de olsa anlatmak adına Bakanlığın faaliyetleri olacağını ifade eden Kurum, "Biz hakikaten ülkemizi, toprağımızı, vatanımızı çok seviyoruz ve çocuklarımıza da en güzel gelecek bırakmak adına bu projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de inşallah devam edeceğiz." dedi.

- "Artık ülkemizin bir İklim Kanunu olacak"

Bakan Kurum, iklim değişikliğine ilişkin eylem planlarının 7 bölge için yayınlandığını hatırlatarak Karadeniz Bölgesi'nden başlamak üzere fiilen sahada uygulamaların yapıldığını söyledi.

İklim değişikliği eylem planı çatısı altında da İklim Kanunu çalışmalarını bitirme aşamasına geldiklerini belirten Kurum, "Artık ülkemizin bir İklim Kanunu olacak. Çevre ve doğanın korunması adına da İklim Kanunu çok önemli adımları atmamıza vesile olacaktır. İnşallah çok yakın zamanda Meclisimiz ile bu çalışmayı yürütecek ve çıkacak yasa ile de 2023'e giden yolda çok daha kararlı adımları atmış olacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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