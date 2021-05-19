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Aile Bakanlığı çocukların hayallerini 'Benim Dünyam' ismiyle kitaplaştırdı

Kovid-19 salgınıyla mücadelede çocukların ruhsal dünyalarının desteklenmesi amacıyla kuruluşlarda resim atölyeleri oluşturan Bakanlıkça hazırlanan kitapta, çocukların bu atölyelerde dünya, çevre ve yaşama ilişkin hayallerini resmettiği, iç dünyalarının güzelliğini tuvallere yansıttığı eserleri yer alıyor-
 19 Mayıs 2021 11:13
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Aile Bakanlığı çocukların hayallerini 'Benim Dünyam' ismiyle kitaplaştırdı

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin 81 ilinden çocukların dünya, çevre ve yaşama ilişkin hayallerini resmettiği eserleri "Benim Dünyam" ismiyle kitaplaştırdı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 81 ilinden bakım ve koruma altında bulunan çocukların katılımıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde çocukların güzel ve kaliteli vakit geçirmesi, ruhsal dünyalarının desteklenmesi amacıyla kuruluşlarda resim atölyeleri oluşturulurken, çocuklar bu atölyelerde resimler üzerinden kendi hayallerini anlattı, iç dünyalarının güzelliğini tuvallere yansıttı.

Bakanlık, "resim çocuğun dilidir" düşüncesiyle yürütülen bu çalışmada, çocukların dünya, çevre ve yaşama dair dileklerini aktardığı resimleri, "Benim Dünyam-Çocuklarımızın Hayalleri ve Resimleri" adıyla kitap haline getirdi.

- Hayalleri salgının bitmesi

Bakanlığın çalışmasına, kuruluşlarda kalan 4-17 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağladı.

9 yaşındaki Eylül, resminde hasta olanları iyileştirmek istediğini aktarırken, Ahmet "Süper bir kahraman olup dünyayı virüslerden kurtarmak isterdim." sözleriyle salgınsız bir hayat istediğini anlattı. 12 yaşındaki Merve ise "Kovid-19 olmadan önceki dünya ile şimdiki dünyanın yer değiştirmesini isterdim." ifadesini kullandı.

- "Milletimizin bayrağı göklerden hiç inmesin"

Eserlerinde ağırlıklı olarak kendilerini okul bahçelerinde, deniz kenarlarında, doğanın içinde oynarken resmeden çocuklar, çevrenin kirletilmemesi, su kaynaklarının, hayvanların korunması, savaşların son bulması, insanların barış içinde yaşamasına yönelik hayallerini paylaştı.

15 yaşındaki Gülşah, "Milletimizin bayrağı göklerden hiç inmesin. Bu bayrağın altında her çocuğun İstiklal Marşımızı okuyabilmesini isterim." derken, 10 yaşındaki Merve, resminde "Gereksiz su tüketimi gelecek nesillere ihanettir." uyarısında bulundu. 11 yaşındaki Sevda, herkesin bir fidan dikmesini istedi.

Dünyadaki tüm ülkelerin, kişilerin eşit haklara sahip olabildiği bir gelecek isteyen çocuklar, gelecekte uçan araba, buharla çalışan araba icat etmeyi, yapay zekayı, bilgisayar yazılımları geliştirmeyi, uzayda yaşam olup olmadığını bulmayı istediğini belirtti.

12 yaşındaki Eylem, "Ben Einstein'in beyninin bende olmasını isterdim. Hiç bulunmamış icatlar bulup dünyayı geliştirmek isterdim." ifadesini kullanırken, 11 yaşındaki Ömer ise "iyi bir çiftçi olup sıra dışı tarım yapmayı" hayal ettiğini anlattı.

- Hayalleriyle gülümsettiler

Kimi çocuklar da resmettikleri ve cümlelere döktükleri saf hayalleriyle gülümsetti. 7 yaşındaki Cesur, tüm oyuncaklara sahip olmak istediğini, 8 yaşındaki Ömer, çikolata ve dondurma fabrikası kurup herkese dağıtmayı, Umut da dünyada çocuk sayısı kadar kedi olması isteğini paylaştı.

8 yaşındaki Naz, hayalini "Dünyadaki bütün çocukların bisikletinin olmasını ve dünyanın şekerden oluşmasını istiyorum." sözleriyle anlattı, 15 yaşındaki Sezgin, "Sınırsız şarj kapasitesi olan telefon icat etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Özcan, futbola duyduğu aşkı, "Dünyada her yerin halı saha olmasını istiyorum." hayaliyle dile getirdi. Zeynep kalp kırıklığına iyi gelecek ilacın icat edilmesini diledi, 6 yaşındaki Hamza gelecekte bir sürü kuşa, Betül ise kaplumbağalara sahip olmayı istedi.

8 yaşındaki Asmin, dünyanın oyuncak bir ev, İbrahim de çocuk parklarının daha büyük olmasının kendilerini çok mutlu edeceğini aktardı.

4 yaşındaki Erkan, deniz kenarında bir tekneyi resmettiği eserine, "Her yerde yıldızlar ve ay dedeler olsun isterdim. Dünya sarı renk olsun." notunu düştü.
Anadolu Ajansı
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