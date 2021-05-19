Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
33 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
Eskişehir'de çok sayıda suçtan aranan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı.
|19 Mayıs 2021 11:32
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27'si dolandırıcılık, diğerleri tehdit, hakaret ve şantaj olmak üzere hakkında 33 suçtan yakalama kararı bulunan Kamil K'ye yönelik çalışma başlattı.
Cezaevi firarisi Kamil K'nin, Alpu ilçesine bağlı kırsal Sakarıkaracaören Mahallesi'nde ikamet eden babasına ait evde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler bu adrese baskın yaptı.
Gözaltına alınan Kamil K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Nevşehir'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü
19 Mayıs 2021 11:58
|Thodex'in finans uzmanı tutuklanması için mahkemeye sevk edildi
19 Mayıs 2021 11:33
|Su vermedi diye arkadaşını kalbinden bıçakladı
19 Mayıs 2021 11:10
|Thodex soruşturmasında yeni gözaltı
19 Mayıs 2021 10:13
|Bolu'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 321 bin 860 lira ceza kesildi
19 Mayıs 2021 10:05
|Görüntüler infial yaratmıştı...Gözaltına alındılar
19 Mayıs 2021 09:02
|Düşen sevgilisi için 'Ayağı kaydı' demişti: Görgü tanığı ifadeleri çelişti
19 Mayıs 2021 07:55
|Manisa'da ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
19 Mayıs 2021 07:49
|Cam şişeyle bekçiyi boynundan yaraladı
19 Mayıs 2021 07:31
|Emniyet, vatandaşları cep telefonları üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı
19 Mayıs 2021 05:38