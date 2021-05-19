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Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Gemi Adamı Branş yönergesi çerçevesinde 2021 yılı içerisinde, kurum içinden 200 personel alımına yönelik Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapılacak.
 19 Mayıs 2021 12:53
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Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak

Bu kapsamda 50 Amir sınıfı ve 150 Memur sınıfı olmak üzere toplam 200 personel alınacak.

Adaylara yönelik sözlü ve fiziki mülakat yapılacak. Fiziki mülakat etabı havuz (serbest yüzme) ve kara (koşu) olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Fiziki yeterlilik sınav aşamasında havuz sınavının % 60' ı, kara sınavının % 40'ı alınarak sıralama hesaplanacak. Sözlü sınav aşamasında adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği, planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri konularında 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır ve en az 60 puan alan adaylar başarılı olarak kabul edilecek.

Başvuru şartları ise şu şekilde belirlendi:

1. Polis memuru ve daha üst rütbeli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli olmak,
2. Asaleti tasdik edilmiş olmak,
3. Sınavın yapıldığı yıl itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak (01/01/1988 ve sonrası doğmuş olmak),
4. 2.bölge (şark) görevini en az bir defa yapmış olmak,
5. Başka bir branşı bulunmamak,
6. Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak,
7. Son üç performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak

Koruma Dairesi Başkanlığına gönderilen müracaatlar içerisinde başvuru şartlarına haiz olmayan personelin müracaatları değerlendirmeye alınmayacak.

Müracaat inceleme neticesinde,sınava katılması uygun görülen adaylar ile sınavın yeri ve tarihi Koruma Dairesi Başkanlığınca bilahare bildirilecek.
Memurlar.Net - Özel

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