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Nevşehir'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi öldü
Nevşehir'de husumetlisi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
|19 Mayıs 2021 11:58
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Güzelyurt Mahallesi Limonlu Sokak'ta aralarında husumet bulunan Hacı T. (28) ile İbrahim A. (27) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hacı T, bıçakla İbrahim A'yı yaraladı.
Olay yerinde yaşamını yitiren İbrahim A'nın cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Hacı T, polis merkezine giderek teslim oldu.
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