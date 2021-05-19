Benzin ve motorine zam
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle benzin ve motorine 10 kuruş zam yansıtıldı.
|19 Mayıs 2021 12:11
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Akaryakıtta iki aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi.
Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.
Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı.
İŞTE YENİ TARİFE
İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi.
Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.
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