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Doğuştan engelli kadının Ayasofya'yı görme hayali gerçek oldu

Bacakları olmayan ve tedavisi sebebiyle sürekli gidip geldiği İstanbul'a 15 yıl önce yerleşen 41 yaşındaki Medine Süzen'in Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görme hayali, sosyal medyadan talebini ilettiği Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun tarafından gerçekleştirildi
 19 Mayıs 2021 12:12
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Doğuştan engelli kadının Ayasofya'yı görme hayali gerçek oldu

- Doğuştan bacakları olmayan 41 yaşındaki Medine Süzen'in fotoğraflarına bakarak özlem duyduğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görebilme hayali gerçek oldu.

Tedavisi nedeniyle yıllardır Adıyaman'dan gelip gittiği İstanbul'a 15 yıl önce ailesiyle yerleşen ve fotoğraflarla tanıdığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezebilme hayalini bir türlü gerçekleştiremeyen Medine Süzen, bu talebini sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a iletti.

İmkansız gibi gördüğü talebine karşılık bulan Süzen, Başkan Dursun'un talimatı üzerine Sultangazi Belediyesi ekiplerince Ramazan Bayramı'nda evinden ambulansla alınarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne götürüldü. Görkeminden etkilendiği camiyi Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerince gezen ve caminin tarihi hakkında bilgi alan Süzen, bir mesajla gerçekleşen hayalini cep telefonunun kamerasıyla kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi.

Gezi sırasında yanına gelen Ayasofya'nın kedisi Kılıç'ı da severek oyun oynayan Süzen, daha sonra Eminönü'nde denizi seyretti.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Ayasofya ziyaretinin ardından evine gittiği Süzen'e, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafının olduğu bir tabloyu hediye etti.

Dursun, AA muhabirine, sosyal medyadan gelen talepleri el verdiği ölçüde değerlendirmeye çalıştıklarını, daha önce de sosyal medyadan iletilen birçok talebi hayata geçirdiklerini söyledi.

Medine Süzen'e bayram hediyesi vermek istediklerini, bu sebeple Ramazan Bayramı'nda camiye götürdüklerini belirten Dursun, insanların hayatına dokunmaya çalıştıklarına vurgu yaptı.

Süzen'in hayatının en güzel hatıralarından birine vesile olduklarına inandığını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dursun, Ayasofya-i Kebir Camii'nin Müslümanlar için önemine değindi.

İstanbul'un fethinin simgesi Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olduğuna dikkati çeken Dursun, "Duygusal bir atmosfer, manevi bir atmosfer. Bu atmosferi tatmak istemek, orada bulunmak istemek ki milyonlar bu süre içerisinde hep geldiler Ayasofya Camisi'nde namazlarını kıldılar. Türkiye açısından, Müslümanlar açısından çok önemli bir mabet. Dolayısıyla o manevi duyguları orada hissetmek Medine (Süzen) gibi oraya gidemeyen herkesin özlemle yapmak istediği duygulardır." ifadesini kullandı.

Bu tür hayallerin Ayasofya'nın ibadete açılması konusunun ne kadar doğru olduğunu gösterdiğine işaret eden Dursun, "Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem kendi adıma hem milletimiz adına şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

- Medine'nin son hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek

Medine Süzen de imkansız gibi gördüğü hayali için şansını deneyerek sosyal medya üzerinden mesaj attığını, talebine hızlı bir dönüş olduğunu ve planlama yapıldıktan sonra Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Ayasofya-i Kebir Camii'ne gittiğini kaydetti.

Yaşadıklarına inanamadığına ve çifte bayram yaşadığını anlatan Süzen, "Ayasofya'nın huzuru insanın kalbini gerçekten titretiyor." dedi.

İstanbul'a 15 yıl önce yerleştiğini ve o günden beri Ayasofya'yı görebilme hayalini kurduğunu ifade eden Süzen, Ayasofya'nın kedisi Kılıç'ın da onca kalabalığa rağmen kendisinin yanına geldiğini ve patisini uzatarak oyun oynadığını söyledi.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının kendisini duygulandırdığını belirten Süzen, o gün orada bulunabilmeyi çok istediğinin altını çizdi.

Süzen, gerçekleştirmek istediği son hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek olduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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