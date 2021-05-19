TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
TRT tarafından yeni bir kanal daha kuruluyor. Yeni kanalın ismi bugün açıklanıyor.
|19 Mayıs 2021 12:39
|+Aa- Yazdır
TRT tarafından kurulan yeni kanalın ismi, logosu ve tüm detayları bugün düzenlenecek tanıtım programında belli oluyor. Kurulan yeni kanalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yayın hayatına başlayacağı yer alan bilgiler arasında.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek tanıtım programında spor camiasından önemli isimlerin de yer alması bekleniyor.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
10 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|ABD Sözcüsü'nün Erdoğan'a yönelik sözlerine art arda tepki
19 Mayıs 2021 13:23
|Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milli sporcuları kabul etti
19 Mayıs 2021 12:58
|CHP, Mavi Marmara şehitlerine tazminat öngören anlaşmanın iptalini istedi
19 Mayıs 2021 12:37
|Bülent Arınç'tan Meral Akşener'e; Erdoğan'dan özür dile!
19 Mayıs 2021 11:46
|AK Parti'den ABD Dışişleri Sözcüsü'nün Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
19 Mayıs 2021 11:35
|Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
19 Mayıs 2021 10:16
|Erdoğan çiftçiyi enflasyona ezdirmedi
19 Mayıs 2021 09:39
|PESCO'ya katılmak için ilk adımı attık
19 Mayıs 2021 07:05
|Çavuşoğlu, BM Genel Kuruluna iki öneri ile gidiyor
19 Mayıs 2021 06:50
|Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin Anayasa buluşması
19 Mayıs 2021 06:44