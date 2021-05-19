1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mardin merkezli PKK operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
 19 Mayıs 2021 12:39
+Aa- Yazdır
Mardin merkezli PKK operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerine yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı
19 Mayıs 2021 13:52		 MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü
19 Mayıs 2021 13:41
Diyarbakır anneleri evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
19 Mayıs 2021 12:05		 PKK/KCK'nın baskı ve işkenceleri, ele geçirilen dokümanlara yansıdı
19 Mayıs 2021 11:14
Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
19 Mayıs 2021 10:46		 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı
19 Mayıs 2021 10:20
Terörist Sofi Nurettin'e operasyonda dikkat çeken ayrıntı
19 Mayıs 2021 08:35		 Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi
19 Mayıs 2021 08:08
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
19 Mayıs 2021 06:15		 Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
19 Mayıs 2021 01:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Terör örgütü TKP/ML'nin iki üst düzey sorumlusu yakalandı13:49 - Thodex'in finans sorumlusu adli kontrol şartıyla serbest13:41 - MSB: Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 terörist daha öldürüldü13:23 - ABD Sözcüsü'nün Erdoğan'a yönelik sözlerine art arda tepki13:18 - Kaymakamdan uyarı: Her cenazeden sonra 3-4 pozitif vaka aldık13:16 - Soylu'dan gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusu
13:11 - Bakan Selçuk, gençleri saat 19.19'da İstiklal Marşı okumaya davet etti13:09 - Eşini döven koca, ablasını döven eniştesini öldürmüş13:04 - En çok vaka görülen illerden Rize'de, 'çay göçü' endişesi13:00 - Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı12:58 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, milli sporcuları kabul etti12:55 - Bingöl'de çıkan orman yangınında 9 dönüm alan zarar gördü
12:53 - Emniyet, 200 Gemi Adamı alacak12:39 - TRT'den ses getirecek yeni Kanal!12:39 - Mardin merkezli PKK operasyonunda 25 şüpheli yakalandı12:37 - CHP, Mavi Marmara şehitlerine tazminat öngören anlaşmanın iptalini istedi12:29 - 'Kovid-19 salgını yeme bağımlılığını artırdı'
12:27 - Oxford Üniversitesi: Alkol tüketiminin her seviyesi beyne zarar veriyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Soylu: Yarın, Hadi Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım
Sedat Peker görüşmesine Hadi Özışık'tan açıklama
Diyarbakır'da askeri tesise 2 maket uçakla saldırı
Hakim ve savcıların sosyal medyadan görüş beyan etmesi ne kadar doğru?
YÖK, üniversitelerde yüz yüze öğretimin başlatılması için harekete geçti
Benzin ve motorine zam
ABD Dışişleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kınama
TRT'den ses getirecek yeni Kanal!
Yüz yüze sınavda öğrencileri bekleyen sınıfta kalma tehlikesi
Jandarma Genel Komutanlığı 2021 Atama Sonuçları Açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
siyah beyaz 1
tatil yaramış 2
dizi molası 2
eser sahibi 2
dibe vurmak 2
öbür dünya 2
hocam 1
çevrimiçi yazar sayısı 3
sarımsak 1
umrumuzda olmayanlar 2
SON İLANLAR
Trabzon Hayrat Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Gülüç Belediyesi 8 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm 8 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konya Karapınar Belediyesi 52 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam